Alex Padilla apunta a debutar con Selección Mayor ante Chile 

Esta noche, la Selección Mexicana cierra su primera prueba con Rafael Márquez y lo hará enfrentando a Chile, aunque la gran noticia está en el arco, donde Alex Padilla se perfila para ser el titular en California.

A pesar de que Raúl Rangel tuvo muchos problemas ante Estados Unidos, el entrenador mexicano le dio el voto de confianza y aseguró que seguirá teniendo oportunidades con el Tricolor.

Sin embargo, como lo ha hecho en esta Fecha FIFA, seguramente Rafa hará modificaciones en la alineación del Tri y el arco sería uno de ellos.

Los tres porteros de la Selección Mexicana entrenando MEXSPORT

Alex Padilla sería titular ante Chile

El ‘Tala’ Rangel ya vio actividad en dos partidos (Colombia y Estados Unidos), el ‘Gato’ García también tuvo su oportunidad (Perú) por lo que el arquero del Athletic Club también tendría sus minutos esta noche.

Un dato no menor, ya que de conseguirlo, sería el debut de Alex en selección mayor. A pesar de que ya fue parte de varias convocatorias con Jaime Lozano y Javier Aguirre, no ha podido jugar.

Alex Padilla ha tenido buena participación en España con el conjunto vasco. Tuvo mucha participación en pretemporada y realizó grandes actuaciones, aunque ya en los partidos oficiales no ha tenido actividad.

Podría haber lleno para el México vs Chile

Aún quedan algunas horas para que México dispute su partido ante Chile, sin embargo, la afición ha respondido de buena manera, ya que hasta el momento se han vendido más de 50 mil boletos.

El encuentro se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el cual tiene una capacidad para 77 mil personas, por lo que todavía existe margen para que más aficionados estén en este encuentro.