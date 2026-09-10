Rafa Márquez, al rescate de Edson Álvarez en Europa

Edson Álvarez medita su futuro inmediato. El West Ham United le ha dado la espalda al no contemplarlo ni en la banca. Sin embargo, en la Selección Mexicana llevan un seguimiento puntual de su situación, aseguró el seleccionador Rafael Márquez.

“No sé si no quiera jugar en Segunda, pero sí he hablado con Edson, para nosotros es un jugador muy importante”, comentó Márquez en su presentación como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Durante su presentación como técnico de la Selección Mexicana, Rafa Márquez consideró a Edson Álvarez como un referente y líder Mexsport

El estratega, con experiencia europea como jugador al defender los escudos del Mónaco, Barcelona y Hellas Verona, dejó ver también su empatía hacia el mediocampista que finalizó su préstamo con el Fenerbahce en verano pasado.

“Edson es un referente, un líder, no está pasando por un buen momento, pero vamos a tratar de ayudarlo”.

Edson Álvarez tuvo actividad durante la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, en la histórica actuación hasta octavos de final ante Inglaterra, en el Estadio Banorte.

Rafa Márquez afirmó que apoyarán a los jugadores para que puedan ir a Europa Mexsport

“Tenemos que respaldarlo, porque se lo ha ganado. Estaremos en contacto y tratar de ayudarlo lo más que se pueda”.

La última aparición de Edson Álvarez con el West Ham fue en la Carabao Cup, el 8 de agosto pasado, en la victoria ante el Portsmouth.

OPTIMISTA CON MÁS SALIDAS A EUROPA

El nuevo seleccionador prefirió no ser fatalista con la ventana de transferencias que está por cerrarse. Sólo un mexicano alcanzó a brincar al Viejo Continente, Armando “La Hormiga” González con el Olympiacos de Grecia.

“La selección es una gran vitrina para el exterior, ojalá que podamos apoyarlos para que puedan llegar a Europa”, se comprometió.

SEGUIRÁ LEGADO DE AGUIRRE

Entre los elogios y aprendizaje que le dejó el anterior seleccionador Javier Aguirre, Rafael Márquez prometió que su gestión dará importancia a la disciplina como criterio de elegir jugadores durante el ciclo mundialista al 2030.

“Los valores con los que he permeado siempre en mi carrera, uno ha sido la disciplina, Javier lo recalcó en el anterior proceso y no lo vamos a dejar fuera de este proceso.

“Estaremos muy pendientes de lo que se hace, creemos que el jugador cada vez es más profesional y cada día quieren mejorar tanto en lo personal como en lo profesional. Es un valor que no vamos a dejar ahora y que va a servir para que el jugador lo tenga”, resaltó Márquez durante su presentación con los medios de comunicación.