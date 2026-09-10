Argentina vs México, ¿dónde ver el partido del Mundial Femenino Sub-20?

La selección de México tendrá un duelo vital ante Argentina en el Mundial Femenino Sub-20, donde está en disputa el segundo lugar del Grupo A. El Tricolor depende de sí mismo y un triunfo le aseguraría avanzar a los Octavos de Final. El partido se podrá ver en nuestro país a través de TV abierta y de paga, así como en streaming.

Una victoria de México le daría el pase a los Octavos de Final, debido a que llegaría a cuatro puntos para cerrar en el segundo lugar del Grupo A, mientras que Argentina se quedaría con tres unidades para terminar tercera. Polonia ya tiene su boleto a la siguiente ronda al tener seis.

Si México empata, dependerá de los resultados que se den en otros partidos del Mundial para ver si avanza como uno de los mejores terceros lugares.

Si México pierde, dependería de si Benín hace o no un punto en su partido contra Polonia.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EN TV EL PARTIDO ARGENTINA VS MÉXICO?

Canal 9.

TUDN.

Vix (streaming).

Hora: 10 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Estadio: Arena Katowice.

Árbitra: Shamirah Nabadda.

¿QUÉ SELECCIONES AVANZAN EN EL MUNDIAL FEMENINO SUB 20 DE POLONIA?

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan directo a Octavos de final.

Los cuatro mejores terceros lugares también avanzan.

¿CÓMO VA EL GRUPO A DEL MUNDIAL FEMENINO SUB-20?

Polonia = 6 puntos y +4 DG.

Argentina = 3 puntos y +5 DG.

México = 1 punto y -1 DG.

Benín = 1 punto y -8 DG.

¿QUÉ SELECCIONES YA ESTÁN CLASIFICADAS A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL FEMENINO SUB-20?

Polonia (Grupo A), Brasil (Grupo B), Italia (Grupo D), República de Corea (Grupo E) y España (Grupo F).