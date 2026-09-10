La tensión política y deportiva en torno a la sede del Mundial 2030 alcanzó su punto más álgido. Poco después de que Marruecos asegurara de forma unilateral que albergaría el partido definitivo del torneo centenario, la FIFA intervino de urgencia para desmentir las afirmaciones de los directivos africanos, lo que desató una creciente crispación entre las naciones coorganizadoras.

El conflicto en la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal estalló cuando el presidente de la Real Federación Marroquí de Futbol, Fouzi Lekjaa, afirmó en un acto político que la provincia de Benslimán tendría "el honor de organizar la final del Mundial". Lekjaa dio por sentado que el futuro Gran Estadio Hassan II de Casablanca —un monumental proyecto concebido para 115,000 espectadores— albergaría el encuentro cumbre del balompié mundial.

La respuesta desde Zúrich no se hizo esperar. La FIFA aclaró que la designación del estadio para la final "se tomará en su debido momento" y calificó las versiones sobre un pacto previo como "falsas y engañosas". Asimismo, el organismo rector desmintió los rumores que vinculaban la concesión de dicho partido a Marruecos con un supuesto respaldo de votos para la reelección de su presidente, Gianni Infantino, cuya gestión atraviesa una severa crisis de confianza en el Viejo Continente.

España confía que será sede de la final del Mundial 2030

Frente a las disputas políticas internacionales, en el territorio español prevalecen la calma y la confianza institucional. La Real Federación Española de Futbol (RFEF), encabezada de forma interina por Rafael Louzán, sostiene que el país cuenta con la infraestructura futbolística, logística y de seguridad idónea para albergar el compromiso más importante del certamen.

Fuentes internas de la RFEF restaron trascendencia a las declaraciones de Lekjaa, al interpretarlas como un simple mensaje de consumo interno para justificar la considerable inversión pública en Casablanca. España, por su parte, presenta dos recintos emblemáticos listos para la batalla: el renovado Santiago Bernabéu de Madrid y el nuevo Spotify Camp Nou de Barcelona.

Aunque el estadio marroquí proyecte un aforo superior, la dirigencia española confía en que el peso histórico y la capacidad operativa de sus escenarios serán los factores determinantes al momento de la evaluación final de la FIFA.

La contienda por la sede de la final del Mundial promete mantenerse abierta y hostil. Dado que el fallo oficial de la FIFA podría demorarse hasta 2028, la labor diplomática entre Madrid y Rabat continuará marcando la pauta en una candidatura compartida que exhibe evidentes diferencias de postura.

Detalles técnicos del proyecto monumental de Marruecos

Para competir de manera directa con las propuestas de España, la monarquía marroquí ha proyectado una obra de gran escala para impresionar a los inspectores de Zúrich: