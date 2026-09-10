Heredero de una estrella: Isaac del Toro es líder en el UAE-Team ante la ausencia de Tadej Pogacar

Al bajacaliforniano Isaac del Toro no le pesa cargar con la inmensa responsabilidad de liderar al UAE Team Emirates con apenas 22 años de edad. El meteórico e histórico ascenso del ciclista mexicano trae como consecuencia que la escuadra número uno del ranking mundial de la UCI eche sobre sus hombros roles protagónicos absolutos, una exigencia que a él no le afecta en su desarrollo como deportista profesional.

La sorprendente madurez de Del Toro quedó de manifiesto tras coronarse de forma brillante en la clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026, un éxito de época que se sumó a su histórico tercer lugar en el podio general del Tour de Francia. Ahora, ante la ausencia por recuperación del esloveno Tadej Pogacar, ‘El Torito’ ha sido designado por los directores deportivos para comandar la poderosa alineación de la escuadra en las exigentes Clásicas de Canadá: el Grand Prix de Québec y el Grand Prix de Montréal.

"El UAE Team Emirates no está intentando apresurarme ni empujarme a una situación para la que yo no me sienta completamente preparado", declaró con madurez el pedalista tricolor ante los medios internacionales.

Confianza y un futuro blindado con el UAE hasta 2031

A pesar del vertiginoso ritmo de su trayectoria en el WorldTour y el peso de encabezar a figuras consagradas del pelotón internacional en suelo canadiense, el corredor originario de Ensenada mantiene firmemente los pies sobre la tierra. Su reciente y masiva extensión de contrato a largo plazo (que lo vincula de forma exclusiva con el equipo emiratí hasta finales del año 2031) es el reflejo fiel de una filosofía compartida donde la paciencia institucional impera por encima de las prisas comerciales.

Consciente de que el ciclismo de fondo y de alta montaña requiere de años de maduración biológica para alcanzar la plenitud física, el mexicano prefiere centrarse de lleno en la consistencia de su entrenamiento diario:

Evolución natural: "Solo dejo que mi cuerpo aumente su capacidad de resistencia con el tiempo".

"Solo dejo que mi cuerpo aumente su capacidad de resistencia con el tiempo". Visión a futuro: "Con suerte seré mucho mejor atleta a lo largo de los años".

"Con suerte seré mucho mejor atleta a lo largo de los años". Filosofía actual: "Simplemente me lo estoy tomando con calma", concluyó el talentoso pedalista.

Las trascendentales citas de este fin de semana en Quebec y Montreal servirán además como el ensayo general definitivo para el mexicano. Tras culminar estas exigentes pruebas de un día del UCI WorldTour, Isaac del Toro cambiará el uniforme de su marca comercial para vestirse con los colores de la Selección Mexicana, llegando cobijado como el rival a vencer para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI en Canadá.