La Hormiga González tendrá intensa competencia en Olympiacos; Icardi, cerca de Grecia 

Armando González ha mostrado desde sus primeros minutos en Grecia la misma ambición y olfato goleador que lo consagró en la Liga MX.

Con goles, asistencias y una actitud que ya genera conexión con la afición del Pireo, la ‘Hormiga’ se ha ganado rápidamente la confianza de toda la hinchada. .

Sin embargo, el club ya le busca competencia. Pese a la buena adaptación del mexicano, la directiva no se conforma y mueve fichas en el mercado para reforzar el ataque ante una baja sensible.

La Hormiga González destaca al equipo por su buen momento con el Olympiacos Instagram

Olympiacos quiere fichar a Mauro Icardi

La grave fractura de tibia y peroné que sufrió Ayoub El Kaabi ha obligado al Olympiacos a reorganizar de urgencia su delantera. El marroquí, máximo referente ofensivo del equipo en las últimas temporadas, estará fuera varios meses y deja un hueco difícil de cubrir.

En ese contexto, el club griego ha puesto la mira en Mauro Icardi. El argentino, libre tras su etapa en el Galatasaray, ha recibido contactos formales por parte del Olympiacos, que le habría ofrecido un contrato por dos temporadas para reforzar el frente de ataque de forma inmediata.

La llegada del ex Inter y PSG no solo buscaría suplir la ausencia de El Kaabi, sino también generar competencia interna con Armando González. El Olympiacos quiere opciones de primer nivel para no depender de un solo nombre mientras el marroquí se recupera.

¿Se acabarán las oportunidades para la Hormiga en Grecia?

Lejos de intimidarse por el salto a Europa, la Hormiga González ha respondido con goles y compromiso en sus primeras apariciones.

Su capacidad para aprovechar los minutos, incluso cuando ha entrado desde el banquillo, lo posiciona como una de las piezas más interesantes del ataque rojiblanco en este arranque de temporada.

Ahora, con El Kaabi fuera y la posible llegada de un nombre de peso como Icardi, la Hormiga sabe que la pelea por la titularidad será exigente. El mexicano tendrá que demostrar en cada partido que merece ser la primera opción del técnico.

Su rápida adaptación y su hambre de protagonismo lo ponen en una posición privilegiada para consolidarse en un club que está atravesando un cambio significativo.