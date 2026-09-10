'La Hormiga' tiene nuevo técnico en Olympiacos: Imanol Alguacil

Armando “La Hormiga” González tiene nuevo técnico en el Olympiacos. El español Imanol Alguacil sustituye a José Luis Mendilibar, quien ayer se anunció su adiós de manera sorpresiva.

Imanol Alguacil vivió una época dorada con la Real Sociedad, dónde devolvió al equipo a competiciones europeas y ganó una Copa del Rey de 2021. Disputó 330 partidos con el equipo español durante seis temporadas y media, de 2018 hasta 2025.

Según Mundo Deportivo, la llegada del técnico vasco de 55 años al Olympiacos se debe al director Deportivo Antonio Cordón, quien es de su gusto y quiso contratarlo en su etapa en el Sevilla, pero en aquel entonces el estratega optó por una oferta del Al-Shabah de Arabia Saudita, dónde no consiguió títulos.

“El Olympiacos FC y la familia rojiblanca da la bienvenida al Sr. Alguacil”, indicó el cuadro de El Pireo en redes sociales.

La llegada de Imanol Alguacil tendrá un factor favorable para el mexicano Armando "La Hormiga" González: el idioma, lo que podría facilitar la adaptación a los requerimientos que pide el vasco.

Este miércoles 9 de septiembre de 2026, se anunció el adiós de José Luis Mendilibar tras ganar títulos como la: Superliga, Copa, Supercopa de Grecia y la UEFA Conferencia Leaguee.

“La Hormiga” González anda desatado con el Olympiacos en la Copa de Grecia, competencia que le ha sentado bien, donde suma tres goles y dos asistencias. El mexicano se perfila como titular ante la lesión de la figura del cuadro de El Pireo.

El Olympiacos se reforzó para seguir con su dominio en Grecia y ser competitivo en competencias europeas, dónde actualmente disputará la Europa League.