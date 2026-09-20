Aryna Sabalenka le da suerte al AC Milan y golea al Lecce 

La visita de la tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka, a San Siro le vino de maravilla al AC Milan; se impuso con autoridad al Lecce por 3-0 y firmó una victoria contundente que le permite cerrar la jornada de Serie A en la quinta posición de la tabla.

Los dirigidos por Rúben Amorim dominaron de principio a fin y no dieron opción a un rival que apenas inquietó a Mike Maignan. El triunfo llega en el momento oportuno, tras un par de empates consecutivos y la derrota en Europa League, que deja al equipo con 11 puntos tras cinco jornadas.

El partido se desbloqueó temprano. En el minuto 14, Christian Pulisic recibió un largo envío de Pavlovic, controló y definió con la izquierda para abrir el marcador.

El AC Milan volvió a ganar y se va al parón por Fecha FIFA como quinto en la Serie A REUTERS

El Milan controló el ritmo, generó ocasiones y llegó al descanso con la ventaja mínima. Tras el paso por vestuarios, los locales no aflojaron. En el 61, Adrien Rabiot completó una rápida combinación con Goncalo Ramos y puso el segundo tanto.

Poco después, Diego Moreira entró y, en el 73, robó, se internó por la izquierda y definió abajo para sellar el 3-0 definitivo. Con este resultado, el Milan se marcha a la pausa internacional en quinta plaza y con la moral reforzada.

Sabalenka se hizo presente en San Siro

Previo al encuentro, el AC Milan recibió la visita de Aryna Sabalenka, número dos del ranking WTA y reciente finalista del US Open.

La dirección del club la acogió en el estadio y le rindió un cálido homenaje por su trayectoria y contribución al tenis mundial. La campeona de Grand Slam fue obsequiada con una camiseta oficial del Milan personalizada con su nombre y el número 1.

Sabalenka, quien mantiene una estrecha vinculación con la ciudad de Milán como embajadora global de Gucci, disfrutó del ambiente del San Siro y del espectáculo ofrecido por los Rossoneri.