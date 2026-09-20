¡Boston está de regreso! Red Sox avanzan a playoffs pese a derrota

Los Red Sox de Boston tuvieron motivos para celebrar aun después de una derrota. El conjunto de Massachusetts cayó 5-1 ante los Rays de Tampa Bay, pero una combinación de resultados terminó por entregarle matemáticamente su boleto a los playoffs de la MLB.

La clasificación tomó todavía mayor dimensión por todo lo que atravesó Boston durante la temporada. Los Red Sox despidieron a Alex Cora en abril después de un complicado inicio y Chad Tracy tomó las riendas de un equipo que semanas después todavía parecía lejos de competir por un lugar en octubre.

Boston llegó al 24 de junio con marca de 32-46, instalado en el fondo de su división. A partir de entonces cambió completamente el rumbo de su campaña y respondió con registro de 52-25 para meterse nuevamente en la pelea por la postemporada.

El boleto quedó asegurado gracias a la derrota de los Astros de Houston, que cayeron 4-2 ante los Bravos de Atlanta. El resultado eliminó matemáticamente a Houston y permitió que Boston celebrara su clasificación, pese a haber perdido ante Tampa Bay.

Los Rays tomaron el control prácticamente desde el comienzo. Patrick Sandoval permitió cuatro carreras durante la primera entrada y dejó a los Red Sox cuesta arriba ante una ofensiva de Tampa Bay que administró la ventaja durante el resto del encuentro.

La victoria permitió además a Tampa Bay asegurar el mejor récord como local de la Liga Americana, confirmando una de sus principales fortalezas durante la campaña.

El mexicano Jonathan Aranda recibió descanso y no apareció en la alineación de los Rays para el encuentro, después de mantenerse como una de las piezas constantes del equipo durante la temporada.

La derrota terminó siendo secundaria para los Red Sox. Después de despedir a Cora al comienzo de la campaña, caer hasta una marca de 32-46 y quedar muy lejos de los puestos de postemporada, Boston completó una extraordinaria recuperación.

Los Red Sox están de regreso en playoffs. Una temporada que estuvo cerca de perderse antes de llegar a su mitad terminará extendiéndose hasta octubre