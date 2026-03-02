Rafa Márquez lanza contundente mensaje sobre la situación de violencia en México

Rafael Márquez se volvió a vestir con la chamarra del Barcelona. Fue el anfitrión para el reencuentro que tuvo con varios de sus excompañeros con los que vivió una etapa mágica ganando liga y Champions.

El Kaiser abrió las puertas de su querida Guadalajara, tierra que lo adoptó a los 13 años cuando llegó de Zamora, Michoacán, pero que fue su hogar en el que vivió feliz, tranquilo y afable hasta que se fue a Europa.

Por eso, el mensaje que ha dado con cordialidad, es que México es mucho más que la violencia que se vive y se percibe desde el exterior. Tras la detención del capo de la mafia, Nemesio Oseguera Cervantes que manejaba los hilos del narcotráfico en esa población, Márquez pretende que el juego de leyendas entre Barcelona y Madrid demuestre que todo está perfecto.

"Los mexicanos tenemos este año una gran responsabilidad, la de ser buenos organizadores", dijo para abrir boca junto a Carles Puyol, su pareja y compinche en la etapa de centrales del club blaugrana con Frank Rikjaard entre 2003 y 2007.

Rafael Marquez, durante un amistoso de la Selección Mexicana. Mexsport

Nací en Michoacán, pero viví mucho tiempo en Guadalajara. Creo que es algo que ya hemos vivido durante mucho tiempo en nuestro país y que desafortunadamente suscita cosas que no queremos dar al mundo como imagen".

Mexicanos unidos

Destacó que lo importante es dar una buena imagen como anfitriones en la tercera edición de Copa del Mundo que se celebra en el país. Para Márquez, es una responsabilidad que se puede sobrellevar con unión.

"Hoy en día tenemos una gran responsabilidad, en menos de tres meses seremos anfitriones nuevamente, por tercera ocasión, de un Mundial y que creo que eso es lo que hay que dar como imagen estando unidos".

Márquez, quien estuvo fuera del país desde 2000 a 2013 cuando regresó con el León para ser campeón, miró siempre con nostalgia la vuelta al país al que aprecia y quiere por ser más fuerte que la violencia.

El deseo de Rafa Márquez en su segunda etapa con el Atlas como veterano. (Mexsport)

"He podido tener también la oportunidad de vivir fuera de México, obviamente se le tiene un gran cariño al mexicano, entonces creo que es lo que tenemos que intentar fortalecer, darle la confianza nuevamente a nuestros visitantes y mostrar de qué estamos hechos”.