Cabinho rompe el tiempo: la emotiva conexión entre el máximo goleador de la Liga MX y los Pumas

Cabinho no olvida a los Pumas y los Pumas tampoco olvidan al ídolo brasileño. Recientemente, el histórico delantero recibió la nueva playera de los Pumas del Clausura 2026, un gesto que él mismo compartió en sus redes sociales, generando un emotivo momento que revivió la grandeza de su legado auriazul.

Evanivaldo Castro, mejor conocido como Cabinho, es una de las máximas leyendas de los Pumas de la UNAM y el máximo goleador en la historia de la Liga MX. Nacido en Brasil, inició su carrera en equipos como América, Flamengo, Goiás, Ferroviária, Atlético Mineiro y Portuguesa, antes de llegar al fútbol mexicano.

La playera estuvo personalizada para Cabinho con su apodo y el número 9 que tanto utilizó Cabinho

El punto culminante de su carrera llegó al fichar con los Pumas en la temporada 1974-75, donde se coronó campeón de la Copa México y del Campeón de Campeones. Posteriormente, en la campaña 1976-77, levantó el trofeo de campeón de la Primera División de México, consolidándose como referente del equipo auriazul.

Con 166 goles en todas las competencias, de los cuales 151 fueron en Liga MX y Liguilla, Cabinho se mantiene como el máximo anotador de la historia de los Pumas. Tras su etapa en Ciudad Universitaria, continuó su legado en el Atlante, León y Tigres, sumando un total de 312 goles en la Liga MX, cifra que aún lo coloca como el líder histórico, por encima de Carlos Hermosillo (294), Jared Borgetti (252), José Saturnino Cardozo (249) y Horacio Casarín (241).

El reciente gesto de los Pumas al entregarle su camiseta del Clausura 2026 demuestra que el vínculo entre Cabinho y el club sigue intacto, recordando a los aficionados su calidad frente al arco y la huella imborrable que dejó en el fútbol mexicano.