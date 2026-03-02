Fernando Batista es nuevo técnico de Costa Rica tras fracaso del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

La etapa de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica llegó a su fin tras no conseguir la clasificación al Mundial 2026, y la Federación tica no tardó en mover sus piezas. Después de meses de análisis, el combinado centroamericano anunció oficialmente a Fernando Batista como su nuevo director técnico.

El estratega argentino, de 55 años, asume el reto de encabezar la reestructuración del equipo nacional con miras al próximo proceso mundialista. En su llegada, Batista no ocultó su entusiasmo por el desafío.

Ya con ganas de empezar a trabajar, pero feliz de ya poder estar acá”, declaró ante los medios en su presentación oficial.

Un perfil con experiencia en selecciones

Batista no es un desconocido en el ámbito internacional. Su carrera ha estado marcada por procesos juveniles y selecciones nacionales, principalmente con Argentina. Al frente de las categorías Sub-20 y Sub-23 logró consolidar proyectos sólidos y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un logro que respaldó su capacidad para trabajar a mediano y largo plazo.

Su perfil apunta a un proceso de renovación estructural, apostando por talento joven y una identidad clara de juego, algo que la Federación de Costa Rica considera clave tras el golpe que significó quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.

Nueva era en Costa Rica

El ciclo anterior dejó un sabor amargo entre la afición tica, que esperaba ver a su selección instalada nuevamente en una justa mundialista. La eliminación marcó un punto de inflexión y abrió la puerta a una transformación profunda en el proyecto deportivo.

Ahora, con Fernando Batista al mando, Costa Rica inicia una nueva etapa con la mira puesta en recuperar protagonismo en la Concacaf y construir un camino sólido rumbo al siguiente Mundial.