“Te quiero, pero si no corres vas fuera”: La cruda y emotiva despedida de Simeone a Griezmann

La sala de prensa del Camp Nou se convirtió en un escenario para una primera despedida entre el técnico del Atlético del Madrid, Diego Simeone y Antoine Griezmann, quien vive sus últimos encuentros como parte del club colchonero antes de iniciar su aventura en la Major League Soccer, esto tras un acuerdo que ya fue anunciado.

Griezmann tiene delante un encuentro clave ante el Barcelona este miércoles en el partido de ida de los Cuartos de Final. En la víspera del encuentro, “El Cholo” rompió todos los protocolos para despedir a Antoine Griezmann, quien pondrá rumbo al Orlando City de la MLS al finalizar la presente temporada.

“Quería, desde el lado del entrenador que soy y desde el hincha del Atlético de Madrid, que hoy estuviera en la comparecencia Antoine”, comenzó el técnico, antes de lanzar un discurso que conmovió a los presentes. “Agradecerte todo tu trabajo y humildad. Eres una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad que necesita a gente como tú”, sentenció Simeone.

Para el director técnico la relación ha traspasado los vestidores y dejó ver sus sentimientos. “Gracias por tu compromiso y cómo te comportaste”.

Pero también le lanzó una advertencia diciéndole que, incluso aunque está en su última etapa con el Atlético de Madrid no tendrá piedad si no rinde en la cancha. “Te considero primero un jugador y después un amigo. Te quiero mucho. Soy tu entrenador, sabes que si mañana no corres, vas para fuera”.

Griezmann, quien admitió que le debe "muchísimo" al técnico, devolvió el gesto con la misma intensidad. “He llegado a un nivel que no me lo había imaginado gracias a la Real Sociedad y a Simeone. En lo personal, lo admiro y amo. Es un honor y un orgullo ser entrenado por el Cholo”, afirmó el delantero galo.

Horario del Barcelona vs Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions

El partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará a las 13 horas de la Ciudad de México y será transmitido por FOX One.