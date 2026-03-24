¡Bombazo! Antoine Griezmann deja oficialmente al Atlético de Madrid y ficha por el Orlando City

La MLS ha dado otro golpe de autoridad en el mercado internacional con una nueva contratación de alto perfil, una que ya se estaba rumorando y se daba casi por concretada, pero no fue hasta este martes cuando el Orlando City SC anunció oficialmente el fichaje de Antoine Griezmann.

La leyenda francesa y campeón del mundo en 2018 dejará las filas del Atlético de Madrid para unirse a los "Leones" a partir de julio de 2026.

El atacante galo, de 35 años, ha firmado un contrato que lo vincula con el club de Florida hasta la temporada 2027-28, con una opción de extensión para 2028-29. Griezmann llegará como Jugador Designado una vez que se abra la ventana secundaria de transferencias de la MLS en verano, marcando el fin de una era dorada en el fútbol europeo.

"Un momento histórico para la ciudad"

Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC, calificó la contratación como un hito: “Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino para nuestra ciudad, nuestros seguidores y para la Major League Soccer”. Wilf añadió que la decisión del francés “refleja la misión y la cultura de nuestro club” y refuerza el compromiso de construir una plantilla de calibre de campeonato.

Por su parte, el director deportivo Ricardo Moreira destacó las cualidades que aportará al vestuario: “Antoine es un futbolista completo (creativo, inteligente, letal) y es un ganador comprobado en los escenarios más grandes del juego. Más allá de su talento, aporta liderazgo y una mentalidad ganadora que elevará a todos a su alrededor”.

El adiós de una leyenda colchonera

Griezmann se despide del Atlético de Madrid como su máximo artillero histórico con 211 goles, superando la marca de la leyenda Luis Aragonés. En sus 10 temporadas como rojiblanco, levantó la Europa League, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

El club español confirmó que el jugador aprovechó sus días de descanso para viajar a Orlando y formalizar el acuerdo, aunque regresará esta semana para encarar la recta final de la temporada, incluyendo la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions League.

“Estoy muy emocionado de comenzar este próximo capítulo de mi carrera con Orlando City”, declaró Griezmann tras el anuncio. “Desde mis primeras conversaciones con el Club, pude sentir una fuerte ambición y una visión clara para el futuro, y eso realmente me llegó. Espero hacer de Orlando mi nuevo hogar y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas”, concluyó el francés.