¿Quién tiene la culpa? Tigres, en conflicto con proveedor de FIFA por tema de la cancha  

Las cosas en el norte del país están complicadas. La Selección de Japón tuvo que salir de México debido a que no pudieron entrenar en la cancha de los Tigres previo a su debut en el Mundial 2026.

Los nipones tuvieron que estar moviendo su itinerario entre los completos de Tigres y Rayados para poder tener su adaptación al clima de la Sultana del Norte.

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Sin embargo, las malas condiciones del terreno de los Felinos provocaron el descontento de la selección y se fueron del país, situación que dio mucho de qué hablar.

¿Tigres sancionará al proveedor de FIFA por el mal campo de entrenamiento?

Después de este terrible episodio, el vicepresidente de Tigres, Carlos Valenzuela, se pronunció y al ser cuestionado sobre si piensa en tomar acciones contra el proveedor, avalado por FIFA, por el mal estado de la cancha, aseguró que solamente busca que esta mejore con el pasó del tiempo.

Más que tomar acciones, vamos a seguir trabajando. Ojalá el clima nos ayude, han visto cómo ha estado”, aseguró.

Valenzuela dejó en claro que, debido a la alta actividad que ha tenido la cancha de entrenamiento con Tigres, también pudo haberle afectado.

Tigres llegó a la final de la Concacaf y eso provocó que nuestras canchas no se liberarán a tiempo. Tratamos de que nuestras canchas estuvieran en las mejores condiciones”, comentó.

Por último, sobre el incidente con la Selección de Japón, el vicepresidente puntualizó que dichos jugadores sí estuvieron ahí entrenando y ellos verificaron el estado de la cancha.

Ya vieron como si fue Japón a entrenar con nosotros y pudieron tener las impresiones de nuestra cancha y de nuestras instalaciones”, sentenció.

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¿Qué pasó con la Selección de Japón y sus entrenamientos previo al Mundial?

La molestia de Japón por el mal estado de la cancha de Tigres provocó que se cambiarán a El Barrial para seguir con su adaptación.

Después de haber entrenado ahí durante varios días, regresaron al CET, realizaron varias sesiones y se trasladaron a su campamento en Nashville, para cerrar su preparación para la Copa del Mundo.