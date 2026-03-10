¿Quién suplirá a Luis Malagón en la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

La dolorosa lesión de Luis Malagón sacudió por completo los cimientos de la Selección Mexicana. A escasos tres meses del silbatazo inicial del Mundial 2026, el pesimismo invade el entorno nacional, pues todo apunta a que el espectacular portero del América no llegará a la cita más importante de su carrera. Ante esta pésima noticia, el estratega Javier Aguirre deberá moverse con rapidez y frialdad para analizar el abanico de opciones que ofrece el futbol mexicano. El objetivo es claro y urgente: encontrar al suplente perfecto para blindar la portería tricolor en el torneo que jugarán en casa.

EL PANORAMA ACTUAL EN LA PORTERÍA DEL TRICOLOR

El cuerpo técnico del ‘Vasco’ entiende perfectamente la presión que significa disputar una Copa del Mundo frente a su propia afición. Por ello, al desglosar el armado actual del equipo, notamos que ya existen dos lugares prácticamente apartados bajo los tres postes. Los reportes indican que Raúl ‘Tala’ Rangel, el consolidado guardameta de las Chivas, y el incombustible veterano Guillermo Ochoa, convencieron al cuerpo técnico y estarán en la lista definitiva para el Mundial 2026.

'Tala' Rangel como portero de la Selección Mexicana. Mexsport

De esta manera, el desafortunado percance físico de Luis Malagón dejó libre una vacante sumamente codiciada. El tercer asiento en el vuelo mundialista quedó a la deriva y desató una feroz competencia entre tres arqueros de la Liga MX que buscarán ganarse la confianza de Javier Aguirre en la recta final de la preparación.

TRES CANDIDATOS EN LA PELEA POR EL BOLETO MUNDIALISTA

El primer gran favorito para tomar el relevo es Carlos Acevedo. El talentoso portero de Santos Laguna logró colarse en las convocatorias más recientes del ‘Vasco’ asumiendo el rol de tercer arquero. Aunque careció de minutos como titular en los últimos compromisos del representativo azteca, su enorme constancia le otorga ventaja. A pesar de que su equipo atraviesa un momento oscuro en la liga local, el guardameta lagunero siempre ofrece garantías.

Carlos Acevedo portero de Santos Laguna. Mexsport

En segundo lugar aparece Carlos Moreno. El arquero de los Tuzos del Pachuca pasó una temporada larga sin recibir el llamado de Javier Aguirre. Sin embargo, formó parte fundamental del proceso inicial de este ciclo, un factor que el cuerpo técnico valora muchísimo. Aunque perdió reflectores en las semanas recientes, su capacidad y conocimiento del sistema táctico lo mantienen vivo en la contienda.

Carlos Moreno, portero del Pachuca. Mexsport

Finalmente, el tercer aspirante es Andrés Gudiño, quien irrumpió con mucha fuerza desde el arco de Cruz Azul. Este arquero vive, sin duda alguna, el mejor momento de toda su trayectoria profesional. Al principio del torneo, Nicolás Larcamón lo consideraba suplente en La Máquina, pero la terrible lesión de Kevin Mier le abrió la puerta de par en par. Gudiño aprovechó su momento de forma espectacular, regaló actuaciones sólidas, minimizó los errores y brindó una seguridad envidiable que hoy lo pone bajo la lupa directa de la Selección Mexicana.

Andrés Gudiño recostado sobre el balón. Mexsport

Por ahora, toda la afición aguarda con nerviosismo el parte médico oficial del América para confirmar la gravedad de la lesión de Luis Malagón. Mientras tanto, Javier Aguirre inició su exhaustivo análisis, porque con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el futbol mexicano necesita certezas inmediatas.