Mazatlán FC: Información, historia, títulos y datos
La franquicia de Mazatlán no tiene títulos; nació de la venta de Monarcas Morelia.
Mazatlán FC es uno de los clubes más jóvenes del futbol mexicano.
Fue fundado en 2020, cuando la franquicia de Monarcas Morelia se mudó de Michoacán a Sinaloa.
El equipo debutó en el torneo Apertura 2020 de la Liga MX. Desde su llegada buscó construir una nueva identidad en el puerto, con colores morado y negro, y con el objetivo de consolidarse en Primera División.
Juega como local en el Estadio El Encanto (antes llamado Estadio Kraken), inaugurado en el año 2020.