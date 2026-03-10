Mazatlán FC: Información, historia, títulos y datos

Mazatlán FC es uno de los clubes más jóvenes del futbol mexicano.

Fue fundado en 2020, cuando la franquicia de Monarcas Morelia se mudó de Michoacán a Sinaloa.

El equipo debutó en el torneo Apertura 2020 de la Liga MX. Desde su llegada buscó construir una nueva identidad en el puerto, con colores morado y negro, y con el objetivo de consolidarse en Primera División.

Juega como local en el Estadio El Encanto (antes llamado Estadio Kraken), inaugurado en el año 2020.