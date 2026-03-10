Selección Mexicana: Información, historia, títulos y datos

Apodo: Tricolor

Confederación: Concacaf

Sede: Centro de Alto Rendimiento (CAR), Ciudad de México.

Entrenador: Javier Aguirre

Ranking FIFA: 16

La Selección Nacional de México se creó en 1927. Con el surgimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el balompié nacional comenzó a tener proyección fuera del país en cuestiones deportivas y comerciales.

A nivel Copa del Mundo, México tiene 17 participaciones y en junio próximo se convertirá en la primera nación en albergar tres Mundiales de la FIFA.

Los mejores resultados de la Selección fueron en sus sedes 1970 y 1986, con el famoso “quinto partido”, además de ser absoluto dominador de la Concacaf.

En la historia de la Selección Mexicana vislumbran par de hitos: las conquistas de la Copa Confederaciones 1999 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Además, el palmarés de la Selección Mexicana se compone, en: 10 Copa Oro (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025), una Concacaf Nations League (2025), tres Campeonatos de la Concacaf (1965, 1971 y 1977), una Copa Concacaf (2015), tres Copa de Naciones de Norteamérica (1947, 1949 y 1991), dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe (1935, 1938).

A nivel individual, los goleadores históricos de la Selección Mexicana, son Javier Chicharito Hernández (52), Jared Borgetti (46), Raúl Jiménez (45 goles, en activo), Cuauhtémoc Blanco (38), Luis Hernández (35), Carlos Hermosillo (34), Enrique Borja (31), Luis Roberto Alves “Zague” (30) , Hugo Sánchez (29) y Andrés Guardado (28).