Newcastle Vs Barcelona: Día, horario y canal de los Octavos de Final de ida

Este martes 10 de marzo se disputará el partido de ida entre Newcastle y Barcelona, enfrentamiento correspondiente a los Octavos de Final de Champions League; conoce todos los detalles acerca del duelo.

Consiguiendo su boleto directo al ser 5º de la tabla de posiciones tras la Fase Liga, Barcelona se instaló entre los 16 mejores de Europa, mientras que las Urracas se instalaron en esta segunda ronda del torneo más importante a nivel de clubes del Viejo Continente luego de vencer por goleada (9-3) al Qarabag en los Playoffs.

Frente a más de 50,000 aficionados, el balón comenzará a rodar en Inglaterra, donde los locales tratarán de imponer condiciones en busca de dar una de las más grandes campanadas en estos Octavos de Final de Champions League.

Newcastle Vs Barcelona: Todos los detalles del partido

Durante la Fase Liga de esta misma edición de Champions League se enfrentaron Newcastle y Barcelona en Inglaterra, donde los españoles se llevaron los tres puntos con marcador de 1-2, anotaciones por conducto de Marcus Rashford; Anthony Gordon descontó por los locales durante los últimos instantes.

Estos son todos los detalles para sintonizar EN VIVO el partido entre ambos conjuntos.

Día: martes 10 de marzo, 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: St. James Park, Newcastle - Inglaterra / 52,387 espectadores.

Árbitro del partido: Marco Guida (Italia).

Canales de TV: sin transmisión en México.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de HBO Max.

Partido de vuelta: miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou de Barcelona, partido que se disputará a las 11:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

* En caso de empate en el marcador global, habrá Tiempo extra y, de ser necesario, tanda de penales; no existe el gol de visitante.

La ida de los Octavos de Final de Champions League se jugarán entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo. Reuters

