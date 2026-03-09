IndyCar presenta el trazado callejero en Washington donde correrá Pato O'Ward

La serie IndyCar y las autoridades de Washington D.C. revelaron el diseño del circuito para el Freedom 250 Grand Prix. Este evento verá a las estrellas de la categoría, como Pato O’Ward, competir, por primera vez, en las calles más emblemáticas de la capital estadounidense para celebrar el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia.

El evento, que será gratuito y abierto al público, busca fusionar el espectáculo de la velocidad con los símbolos de la democracia. Bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald J. Trump, titulada "Celebrando la grandeza estadounidense con el automovilismo estadunidense", la carrera promete ser el eje central de las celebraciones del semiquincentenario del país.

Un circuito entre monumentos: El trazado del Freedom 250

El diseño del circuito callejero es una obra de ingeniería logística de 2.7 kilómetros con siete curvas, diseñado para equilibrar la alta velocidad de los monoplazas con el entorno histórico del National Mall.

La Recta Principal: Con una extensión de 0.4 millas , los pilotos acelerarán a fondo por la Avenida Pennsylvania , con una vista inigualable enmarcada por el Monumento a Washington y el Capitolio de los Estados Unidos.

Con una extensión de Zona de Pits: Se ubicará estratégicamente en la propia Avenida Pennsylvania, entre las curvas 1 y 2.

Se ubicará estratégicamente en la propia Avenida Pennsylvania, entre las curvas 1 y 2. Puntos Emblemáticos: Los autos pasarán a escasos metros del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian , la Galería Nacional de Arte y los Archivos Nacionales.

El bicampeón de la serie y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden, describió el trazado como un reto único: "Tienes una sección de alta velocidad en Pennsylvania Avenue que premiará la precisión, mezclada con curvas técnicas alrededor de la calle 9.ª que exigirán respeto".

¿Cuándo será la carrera de IndyCar en Washington?

La cita histórica está programada para el fin de semana del 22 y 23 de agosto de 2026. Se espera que la construcción del circuito comience a finales de este verano, aunque las autoridades aseguran que las rutas cercanas al Capitolio permanecerán accesibles durante la mayor parte del proceso.