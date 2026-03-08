Xavi revela la verdad: "Messi estaba fichado, pero Laporta impidió su regreso" al Barcelona

En un domingo donde no se esperaba que el mundo del Barcelona sufriera movimientos, Xavi Hernández ha decidido "contar su verdad". En una entrevista concedida a La Vanguardia, el exentrenador del equipo reveló detalles inéditos sobre el que pudo ser el regreso más esperado en la historia del club: la vuelta de Lionel Messi en enero de 2023.

El "Last Dance" de Lionel Messi que no fue

Según el relato de Xavi, el acuerdo con el capitán argentino estaba prácticamente cerrado tras la culminación del Mundial de Qatar 2022. El técnico asegura que mantuvo conversaciones constantes con Messi, quien le manifestó su deseo de vestir nuevamente la camiseta culé para cerrar su ciclo por todo lo alto.

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo”, sentenció Xavi, echando por tierra la narrativa oficial de que el regreso no fue posible por cuestiones salariales o trabas de la patronal.

El plan, según el estratega, era un cierre de carrera cinematográfico: “Llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho... vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado”. Xavi insiste en que, futbolísticamente, el aporte de Messi seguía siendo indiscutible, incluso pensando en el Mundial de 2026.

La revelación más importante de la entrevista apunta directamente al palco presidencial. Xavi afirma que, a pesar de tener la "luz verde de LaLiga" y las negociaciones avanzadas con Jorge Messi, fue Joan Laporta quien frenó la operación por temor a perder cuotas de poder dentro de la institución.

“Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, relata Xavi. El técnico añade que la negativa no fue económica: “Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere... es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que Messi le va a gestionar mal ese poder”.

Una amistad fracturada por el "entramado"

Este episodio no solo afectó la planificación deportiva, sino que dañó profundamente la relación personal entre Xavi y Messi. El argentino, al ver que la operación se caía inexplicablemente, llegó a sospechar de su excompañero. “Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer... él se pensó que yo estaba en el entramado”, confesó Xavi.