América no se confía; Jardine ve al Philadelphia como un rival "durísimo"

La historia del América en el 2026 ha sido una montaña cuesta arriba con el equipo dejando una mala racha inicial sin victorias, pero con empates que les permitieron sumar puntos, hasta escalar al cuarto puesto de la tabla del Clausura 2026, con dos triunfos y cuatro goles; una racha que André Jardine, director técnico del cuadro de Coapa, espera mantener este martes en la Concachampions.

América avanzó a la ronda de octavos de final del torneo regional luego de un 0-0 ante el Olimpia, tras haberse impuesto 2-1 en el partido de ida. Ahora se verán las caras ante el Philadelphia Union, un equipo que viene de un arranque de temporada complejo en la MLS.

Philadelphia, parte de la conferencia del Este, se encuentra en el puesto 12 sin puntos y con solo un gol anotado. A pesar de esta situación, Jardine no quiere pensar que será un partido sencillo.

“Philadelphia es un buen representante de la evolución de la MLS. Un equipo con formas muy definidas, hicieron un buen torneo anterior, tienen muchos cambios en su plantel, pero la idea sigue”, expresó Jardine al recordar cómo la escuadra estadounidense fue líder de su conferencia el torneo pasado, además de llegar tras ganar 12-0 al Defence Force en la ronda previa.

“Imagino que será un equipo que haga buena campaña en el torneo actual. No empezaron tan bien, pero es normal para quien cambió tantos jugadores. Imagino que será un rival durísimo, hay un equilibrio claro en estos duelos. Tiene que haber mucho respeto, mucho estudio y hacer un partido de un nivel muy alto. La dificultad del partido es una certeza que tenemos”.

Salir de Estados Unidos con la ventaja

América y Philadelphia ya se han enfrentado en el pasado en el torneo de la Concacaf. Hace cinco años ambos equipos se vieron las caras en semifinales, con el equipo mexicano estableciendo la ventaja desde el partido de ida en el Estadio Azteca (2-0) para sentenciar en la visita con anotación de Henry Martín, quien no estará en esta ocasión.

Jardine tiene claro que en el juego de mañana deben salir con una ventaja en el marcador de cara al regreso en la Ciudad de México.

“Sabemos que estos partidos eliminatorios hay que llevar un buen resultado al partido de vuelta. Las circunstancias del primer partido son determinantes. De los 200 minutos de eliminatoria hay que jugar desde el minuto uno con determinación máxima. Cada minuto y gol importa, hay que jugar”.