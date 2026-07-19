¿Quién es Hugo Cuypers?: El 'killer' que está a una firma del Monterrey

El delantero belga de 29 años, Hugo Cuypers, dejaría al Chicago Fire de la MLS para convertirse en el nuevo killer del Monterrey, delantero por el que Rayados pagaría 8.5 Millones de Dólares.

En busca de romper una sequía de 7 años sin levantar un título de Liga MX, Rayados de Monterrey intentará concretar el fichaje del delantero estrella del Chicago Fire de la MLS Hugo Cuypers, mismo quien cubriría la salida de Germán Berterame, ya que Uros Durdevic -procedente del Atlas- no logró cargar con el peso goleador del conjunto regiomontano.

Tras haberse alzado con el triunfo en la Jornada 1 del Apertura 2026 luego de vencer a Santos en la cancha del Estadio BBVA, Matías Almeyda y la renovada Directiva de Monterrey buscan apuntalar el plantel de cara al tramo más relevante del semestre, mismo en el que también contenderán por la Leagues Cup 2026.

¿Quién es Hugo Cuypers?

Arrancando su carrera en el Standard de Lieja (2015), el delantero de 1.85 de estatura cuenta con recorrido en Bélgica, Grecia, Francia y Estados Unidos, país en el que se ha logrado consolidar durante las últimas tres temporadas.

Con 40 goles en 75 partidos en Chicago Fire, Hugo Cuypers es el centro delantero que Monterrey podría estar esperando para consolidar un eje del ataque conformado por Luca Orellano, Lucas Ocampos, Jesús Tecatito Corona y Diego Rossi, quien también llegó procedente de la MLS durante este mismo mercado de fichajes.

Su salida del conjunto de la MLS es razonable, tras la llegada de Robert Lewandowski al Chicago Fire para esta nueva temporada:

Una de las salidas inminentes sería la de Uros Durdevic, quien liberaría una plaza de No Formado en México que permitiría concretar el arribo del delantero y una posible llegada de otro refuerzo que permita cerrar la plantilla para este semestre, mismo que será trascendental para La Pandilla debido a su participación en la Concachampions 2027 a partir del mes de febrero.

BFG