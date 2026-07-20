¿Retiro de la F1? Fernando Alonso lanza dura advertencia por el cambio de reglas en 2027

El futuro del piloto Fernando Alonso, actual integrante de Aston Martin, es uno de los temas que moverá el mercado de pilotos de cara al 2027 junto con las dudas que rodean a Max Verstappen y luego del Gran Premio de Bélgica el español lanzó un mensaje para hablar de su futuro.

Alonso llegó a Aston Martin con el objetivo de volver a pelear por un campeonato del mundo, pero eso no se ha cristalizado. Las esperanzas aumentaron para el 2026 cuando se anunció que el afamado diseñador Adrian Newey, creador de múltiples coches ganadores en Williams, McLaren y Red Bull, se uniría al equipo, además de firmar un acuerdo con Honda como proveedor exclusivo de unidades de potencia.

La escudería británica ha tenido una campaña sumamente complicada, manteniéndose en la zona trasera del campeonato debido a una estrategia que evitó el goteo constante de mejoras para apostar por una evolución integral en Budapest y hasta ahora solo tienen un punto heredado por la sanción a Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco.

¿Qué ha dicho Fernando Alonso sobre su futuro en la F1 2027?

Aston Martin ha anunciado que la próxima carrera en Hungría marcará un cambio importante dado que presentarán lo que algunos llaman como un coche 2.0 que debería solucionar varios problemas del inicio de temporada.

Luego de la carrera en Spa-Francorchamps, Alonso fue cuestionado si su decisión sobre su futuro estaría condicionada a los resultados de esas actualizaciones a lo que dijo: “Nada. Nada, porque mi decisión no tiene que ver con el rendimiento de este año. Este año empezamos con el pie izquierdo”.

El español argumentó que el potencial real de la organización está muy por encima de lo exhibido en las pistas actualmente, por lo que sentenció: “No puedo basar mi decisión para el próximo año en un rendimiento que no es realista. Este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho más alto de lo que vemos”.

Para el piloto originario de Oviedo, el verdadero factor que determinará si se mantiene al volante en 2027 radica en las sensaciones de manejo que impongan las directrices de la FIA dado que, hasta ahora, ha sido uno de los pilotos críticos con la normativa 2026 y el reparto de potencia 50/50 que ha generado descontento en un sector de los competidores y de los aficionados.

“Mi decisión para el próximo año tiene más que ver con las reglas. Conducir estos autos en lugares como Spa o en la última carrera en Silverstone no es lo que sueño para mi futuro. Así que ya veremos”.