Diego Rossi es anunciado por Monterrey como la primer 'bomba' del Apertura 2026

Rayados de Monterrey hizo oficial la llegada de Diego Rossi, confirmando la primera de las bombas de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, certamen en el que el conjunto de la Sultana del Norte intentará romper con 7 años sin levantar un título dentro del futbol mexicano.

Procedente del Columbus Crew de la MLS, con quienes alzó los títulos de 2023 de la liga norteamericana y de la Leagues Cup 2024, el polivalente atacante charrúa firmó su vínculo con Monterrey por un lapso de 3 años.

Así fue como Monterrey le dio la bienvenida a su nueva estrella, quien llega a ocupar el sitio vacante de Sergio Canales:

Rossi, de 28 años de edad y quien cuenta con una destacada trayectoria en el futbol internacional, es un delantero goleador, versátil, desequilibrante, con gran movilidad y con capacidad para generar peligro en el arco rival”.

¿Cuándo debutará Diego Rossi con Monterrey?

Santos será el primer rival de Diego Rossi y Rayados de Monterrey, quienes arrancarán un torneo bajo las órdenes de Matías Almeyda, anunciado semanas atrás en busca de acabar con la sequía en uno de los conjuntos con mayor exigencia de la Liga MX.

Día: sábado 18 de julio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 1 del Apertura 2026, Liga MX.

Este mismo semestre, Monterrey afrontará dos torneos, el Apertura 2026 de la Liga MX y la Leagues Cup 2026, certamen binacional en el que se medirán ante Inter Miami de Lionel Messi, Orlando City de Antoine Griezmann y Nashville de Sam Surridge; estos compromisos se llevarán a cabo a inicios de agosto, interrumpiendo el calendario del futbol mexicano.

Diego Rossi fue bicampeón con Columbus Crew en la MLS. Mexsport

BFG