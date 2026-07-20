¿Cuánto cuestan los boletos Cruz Azul vs Puebla en el Estadio Azteca? Precios y cómo comprar

Tras mucha incertidumbre, Cruz Azul se arregló con la administración del Estadio Azteca y podrá jugar ahí sus partidos como local durante este Apertura 2026.

La Máquina regresará a su casa habitual tras resolver los detalles pendientes con los directivos del Coloso de Santa Úrsula, lo que permitirá a la afición celeste disfrutar de su equipo en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano.

Atlético de San Luis le hizo el pasillo a Cruz Azul Fernando Monreal/Mexsport

Precios boletos Cruz Azul vs Puebla en el Estadio Azteca

El Cruz Azul vs Puebla de la jornada 2 marcará el regreso del Estadio Azteca a la actividad de Liga MX después del Mundial.

Los precios de los boletos ya fueron revelados y van desde los 200 pesos en las zonas más accesibles como Alto Norte y Alto Sur, hasta los 250 en Alto Lateral.

En la parte media-baja se encuentran opciones como los $500 en Preferente, Cabecera y Lateral, mientras que las localidades premium arrancan en $650 y llegan hasta los $1,600 en Palcos Club, siendo los más caros del partido junto con Corner Club y Locker Club en $1,200.

Los boletos más económicos permiten a un mayor número de aficionados estar presentes en el duelo, mientras que las zonas VIP ofrecen una experiencia premium para quienes buscan mayor comodidad y exclusividad.

Precios de boletos Cruz Azul vs Puebla Jornada 2

Alto Norte: 200 pesos

Alto Norte: 200 pesos Alto Sur: 200 pesos

Alto Lateral: 250 pesos

300 Preferente 500 pesos

300 Cabecera: 500 pesos

300 Lateral (Plus Lateral A, Lateral B): 650 pesos

100 Cabecera Norte: 650 pesos

100 Cabecera Sur: 650 pesos

100 Plus Norte: 800 pesos

100 Plus Sur: 800 pesos

200 Platea: 1000 pesos

100 Lateral: 1000 pesos

Corner Club: 1200 pesos

Locker Club: 1200 pesos

Palcos Club: 1600 pesos

¿Cómo comprar los boletos para el Cruz Azul vs Puebla?

Los boletos para el Cruz Azul vs Puebla ya están a la venta a través del sitio oficial fanki.com.mx. La plataforma es la vía principal para adquirirlos de forma segura y rápida, con diferentes zonas disponibles según el presupuesto de cada aficionado.

Además de la compra en línea, se espera que también estén disponibles en las taquillas del Estadio Azteca, aunque se recomienda verificar horarios y disponibilidad directamente en el sitio web o canales oficiales del club para evitar contratiempos.