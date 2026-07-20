¿Argentina es la selección más violenta? Ya tiene más tarjetas rojas que nadie en finales de Mundial

La imagen de Zinedine Zidane caminando hacia los vestidores tras propinarle un cabezazo a Marco Materazzi en la final de Alemania 2006 es, probablemente, la expulsión más recordada en la historia de los Mundiales. Aquella tarjeta roja puso punto final a la carrera del genio francés y quedó inmortalizada como uno de los episodios más impactantes que ha vivido una final de la Copa del Mundo. Dos décadas después, sin embargo, una tarjeta roja ha tomado mayor protagonismo.

La segunda tarjeta amarilla que recibió el domingo Enzo Fernández durante la derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium elevó a tres el número de expulsados argentinos en finales mundialistas, la cifra más alta para cualquier selección. Ni siquiera Francia, con las rojas de Marcel Desailly en 1998 y del propio Zidane en 2006, alcanza a la Albiceleste, que acumula tres de las seis expulsiones registradas en la historia de las finales de la Copa del Mundo.

El momento en el que Zidane le da el cabezazo a Materazzi (Reuters)

¿Por que expulsaron a Enzo?

La expulsión de Fernández llegó cuando Argentina resistía como podía para llevar el encuentro a los penales. El mediocampista del Chelsea fue amonestado primero por protestar una decisión del árbitro Slavko Vincic y apenas 11 minutos después vio la segunda amarilla por una entrada tardía sobre Pau Cubarsí en el tiempo agregado. Con un hombre menos, el conjunto de Lionel Scaloni terminó cediendo en la prórroga, cuando Ferran Torres marcó el gol que entregó a España su segunda Copa del Mundo.

Enzo se convirtió en el tercer argentino expulsado durante una final mundialista, un registro que comenzó en Italia 1990. Aquella tarde en el Olímpico de Roma, Pedro Monzón fue el primer futbolista en la historia en ser expulsado en una final de la Copa del Mundo tras una dura entrada sobre Jürgen Klinsmann. Casi 22 minutos más tarde, Gustavo Dezotti también vio la roja después de sujetar e intentar agredir a Jürgen Kohler. Ninguna otra selección ha sufrido dos expulsiones en una misma final.

Hasta antes de la final de 2026, Argentina compartía el indeseado récord con Francia. Los franceses habían sumado las expulsiones de Marcel Desailly, quien recibió una segunda amarilla durante la goleada sobre Brasil en 1998, y la de Zidane ocho años después, cuando perdió el control en la prórroga frente a Italia. La roja de Fernández rompió ese empate y dejó a la Albiceleste sola en la cima de una clasificación que nadie desea encabezar.

Una corta lista de expulsados

Desde Uruguay 1930 solo seis futbolistas han sido expulsados durante una final de la Copa del Mundo. La mitad de ellos vistieron la camiseta de Argentina. Las tarjetas amarillas y rojas fueron introducidas oficialmente por la FIFA en el Mundial de México 1970. Antes del certamen que se celebró en nuestro país, los árbitros sí podían expulsar jugadores, pero lo hacían únicamente de forma verbal o mediante gestos.

La idea fue creada por el árbitro inglés Ken Aston después del Mundial de 1966. Aston observó que muchas veces los jugadores no entendían si habían sido amonestados o expulsados debido a las barreras del idioma. La inspiración le llegó al detenerse en un semáforo: amarillo para advertir y rojo para detener.

Expulsados en finales de la Copa del Mundo

Argentina

Pedro Monzón (1990)

Gustavo Dezotti (1990)

Enzo Fernández (2026)

Francia

Marcel Desailly (1998)

Zinedine Zidane (2006)

Países Bajos

John Heitinga (2010)

Argentina entra al club de más finales perdidas

La derrota frente a España también profundizó otra estadística incómoda. La Albiceleste perdió su cuarta final mundialista, tras las de 1930, 1990 y 2014, igualando a Alemania como las selecciones con más subcampeonatos en la historia del torneo. Sus tres títulos, conquistados en 1978, 1986 y 2022, ahora conviven con un récord disciplinario que difícilmente será motivo de orgullo.

Argentina es criticada a nivel internacional

La imagen de Argentina terminó de deteriorarse después del silbatazo final. Mientras España celebraba el título, se produjeron empujones y conatos de bronca entre futbolistas de ambos equipos. Leandro Paredes fue expulsado tras el partido por agredir a jugadores españoles durante los festejos, una tarjeta que no forma parte del registro oficial de expulsiones en finales porque fue mostrada una vez concluido el encuentro, pero que alimentó la percepción de una derrota mal digerida.

Leandro Paredes fue expulsado después de que terminó el partido de la final de la Copa del Mundo el domingo. AFP

La reacción del conjunto sudamericano también fue cuestionada por negarse a atender a la prensa en la zona mixta, una obligación establecida por la FIFA. El analista Aaron Cikaya calificó las escenas como "absolutamente repugnantes", mientras que Taylor Twellman aseguró que Argentina "no dejó una buena imagen dentro ni fuera de la cancha". Alexi Lalas resumió su opinión con una sola palabra: "Débil". Periodistas del Miami Herald, Los Angeles Times y CNN también criticaron tanto la violencia posterior al encuentro como la ausencia de explicaciones por parte del subcampeón.