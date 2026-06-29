Oficial: Chicago Fire de la MLS ficha a Robert Lewandowski 

El Chicago Fire hizo oficial el fichaje de Robert Lewandowski, quien continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS) tras poner fin a su etapa con el FC Barcelona. El delantero polaco, de 37 años, firmó un contrato por dos temporadas y se convierte en una de las incorporaciones más importantes en la historia reciente de la franquicia estadounidense.

Con este movimiento, Lewandowski inicia un nuevo capítulo en su carrera después de cuatro campañas con el conjunto blaugrana, donde se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo y mantuvo su reputación como uno de los goleadores más destacados del futbol europeo.

Robert Lewandowski eligió el proyecto del Chicago Fire

Aunque el atacante recibió ofertas de distintos mercados, incluido el futbol de Arabia Saudita, finalmente se decantó por el proyecto del Chicago Fire. De acuerdo con el club, el delantero visitó la ciudad, conoció las instalaciones y quedó convencido por el plan deportivo que le presentó la directiva.

La institución considera que la experiencia, liderazgo y capacidad goleadora del polaco serán fundamentales para fortalecer al plantel y competir por los primeros puestos de la Conferencia Este.

Un fichaje histórico para el Chicago Fire

La directiva del Chicago Fire destacó que la llegada de Robert Lewandowski representa un paso importante en la construcción de un equipo más competitivo y con aspiraciones de pelear por títulos en la MLS.

Además de su impacto dentro del terreno de juego, el club espera que el delantero impulse el crecimiento de la institución a nivel deportivo, comercial y de proyección internacional.

La MLS continúa atrayendo figuras mundiales

Con su llegada al Chicago Fire, Robert Lewandowski se une a la lista de grandes figuras internacionales que han elegido la MLS para continuar sus carreras, confirmando el crecimiento y atractivo que ha adquirido el futbol estadounidense en los últimos años.

Ahora, el goleador polaco buscará trasladar su exitoso historial a Estados Unidos y convertirse en el referente ofensivo de un equipo que aspira a consolidarse entre los protagonistas de la liga.