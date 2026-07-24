Quién es quién en el Tri Sub-20: Las figuras que buscan el boleto al Mundial y Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Sub-20 ha iniciado su camino en el Campeonato de Concacaf con un doble objetivo: conseguir uno de los boletos a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 y pelear por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para ello, el técnico Alex Diego convocó a 21 futbolistas encabezados por Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Reyes, en un plantel que combina experiencia en Liga MX con jóvenes promesas.

México quedó ubicado en el Grupo B, donde enfrentará a Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala. Los tres encuentros se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Chivas es la base de la Selección Mexicana Sub-20

El Club Deportivo Guadalajara domina la convocatoria de Alex Diego al aportar ocho futbolistas al plantel. La lista combina elementos con minutos en la Liga MX y jóvenes promesas de categorías menores.

Los convocados por club:

Chivas (8): J. Liceaga, C. Navarrete, C. Hernández, Y. Orozco, D. Covarrubias, S. Inda, S. Sandoval y H. Camberos.

Santos Laguna (3): Juan Echilvestre, Luis Gómez y Nelson Cedillo.

FC Juárez (2): Luis Carmona y Juan Sigala.

Tigres (2): Henrique Simeone y Diego Ramírez.

Otros clubes (1 c/u): A. Olvera (San Luis), C. Alfaro (Atlante), E. Soto (Pachuca), L. Gamboa (Atlas), A. Valenzuela (Monterrey) y D. Reyes (Flamengo).

Los hombres clave de Alex Diego

El cuerpo técnico armó una columna vertebral con experiencia internacional, destacando a Diego Reyes como el único 'extranjero' al militar en el Flamengo de Brasil tras formarse en el América.

Arco seguro: Juan Liceaga se perfila como el portero titular gracias a su experiencia previa en el Mundial Sub-20 de 2025 y sus minutos con el Tapatío.

Solidez defensiva: Carlos Hernández lidera el juego aéreo, acompañado por la salida de Juan Echilvestre y la plurifuncionalidad de Luis Carmona.

Generación y ataque: Santiago Sandoval destaca por su capacidad de recibir entre líneas y su gran entendimiento con Hugo Camberos.

El referente: Hugo Camberos es la figura más reconocida del Tri; ya sabe lo que es jugar un Mundial de la categoría y tiene roce en el primer equipo del Rebaño.

Poder goleador: Diego Reyes es la principal carta en el eje del ataque, respaldado por la potencia física de Aldahir Valenzuela.

El camino al Mundial y a los Juegos Olímpicos

El torneo en Puebla otorga cuatro boletos directos a la Copa del Mundo Sub-20 2027 para los equipos que avancen a Semifinales. El premio mayor será para el campeón, quien obtendrá la plaza directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos gane el certamen, el boleto olímpico se otorgará de forma automática al subcampeón.