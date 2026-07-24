Hugo Camberos, gol y asistencia con México en el Premundial Sub-20 (VIDEO)

La Selección Mexicana Sub-20 hace su debut en el Campeonato de la Concacaf de la categoría ante Antigua y Barbuda y vaya que lo hicieron de buena manera, ya que Hugo Camberos anotó el primer gol del combinado nacional.

Los primeros minutos del cuadro Tricolor han sido buenos, no dejan nada a la especulación y dominan a su rival en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Tanto, que apenas a los 12 minutos se abrió el marcador. En una jugada individual por la banda derecha, Hugo Camberos se metió al área y tras una patada del rival, cayó dentro del área.

Hugo Camberos celebrando con Amaury Morales.

El central no marcó nada y señaló tiro de puerta, sin embargo, el VAR lo mandó a llamar y tras la revisión, se observó que el rival le dio un pisotón al jugador de Chivas y al final marcó penalti.

Fue el propio Camberos que tomó el esférico y sacó un disparo potente, cruzado, que no pudo atajar el portero de Antigua y Barbuda, para poner a México ganando de momento.

Los jugadores de Chivas están dándole la victoria cómoda a México. Santiago Sandoval filtró para Hugo Camberos y esté, mandó una diagonal, para que Francisco Valenzuela solamente la empujara y pusiera el 2-0 al minuto 22.

México, por dos boletos en este campeonato Sub-20

La Selección Mexicana busca dos grandes boletos en este Campeonato de la Concacaf. El primero es el Mundial de la categoría, el cual lo conseguirán si llegan a Semifinales.

El otro es un boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Este solamente lo conseguirán si llegan a la Final y ganan el torneo.