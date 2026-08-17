¿Quién es Diego Arriaga?: Canterano que goza de las mieles en América

El nombre de Diego Arriaga comienza a ser reconocible para la afición de América luego de anotar su primer gol en Liga MX, convirtiéndose en uno de los futbolistas jóvenes que aprovecha las oportunidades brindadas por Guillermo Almada y que, pese a las dificultades familiares, se sobrepuso para celebrar junto a los suyos en la cancha del Estadio Banorte.

Cumpliendo su proceso formativo en las Águilas, Diego Arriaga debutó el viernes 10 de enero de 2025 ante Querétaro durante el Clausura 2025 de Liga MX, certamen en el que únicamente pudo disputar 144 minutos divididos en 4 partidos, curiosamente en las primeras dos y últimas dos fechas de la Fase Regular del campeonato.

Diego Arriaga presente en el debut de América durante el Clausura 2025 de Liga MX. Mexsport

Durante el Apertura 2025 y Clausura 2026 quedó completamente alejado del foco del primer equipo, teniendo que guardar su habilidad por ambas bandas y el disparo cruzado de media distancia que lo han llevado a convertirse en uno de los elementos más relevantes de las categorías inferiores de Coapa, ganándose un sitio dentro del primer equipo.

El Apertura 2026 apenas comienza y, bajo el mandato de Guillermo Almada, Diego Arriaga ya contó con minutos en la cancha del Estadio Banorte durante el compromiso ante Santos y frente al Atlético San Luis, vacunando a los potosinos con el ‘sello de la casa’ y festejando su primer gol en Primera División, mismo que llegó luego de una infancia sin lujos y llena de sacrificios.

Tras anotar contra Atlético San Luis, el nacido en la capital del país dedicó el tanto a sus padres, desatando las lágrimas de sus familiares en la tribuna del estadio tres veces mundialista, regalándoles una playera que será histórica en la Familia Arriaga García:

Con muchas emociones encontradas, no sé cómo explicarlo. Los soñé desde chiquito y no puedo explicarlo. Se lo dedico a mi mamá y a mi papá que siempre han estado desde el día 1 que quise ser futbolista y es para ellos. Aquí está la recompensa”.

Padre de Diego Arriaga fue detenido por robo de tráiler

Bernabé Arriaga, padre del futbolista de 22 años, fue detenido por autoridades mexiquenses el pasado 20 de noviembre de 2025 –apenas 10 meses después del debut de su hijo- tras encabezar el robo de un camión con ropa Nike, polémica que hace sombra al mediocampista mexicano.

Tras ser detenido por agentes de la secretaría de seguridad del Estado de México, el domingo 16 de agosto de 2026 (9 meses después del acontecimiento) la familia de Diego Arriaga se dio cita en el Estadio Banorte para celebrar a quien se convirtió en el tercer futbolista joven con más minutos en Liga MX desde el arribo de Guillermo Almada al Nido.

BFG