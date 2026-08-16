América vs. San Luis EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto de la Jornada 4
Las Águilas regresan a la Liga MX después de su participación en la Leagues Cup y buscan mantener el invicto ante Atlético de San Luis.
Rafa Veiga tomó el balón y se animó con un disparo de larga distancia, pero el intento salió sin la fuerza ni dirección necesarias para inquietar al portero Andrés Sánchez, quien controla la situación sin mayores complicaciones.
Rafa Llorente recibió el balón dentro del área y quedó solo con la pelota al pie, listo para buscar el empate. Sin embargo, Rafa Veiga llegó a tiempo para incomodarlo y evitar que el atacante de San Luis pudiera sacar un disparo con comodidad.
¡Qué respuesta del América! Apenas después de la salvada de Ramón Juárez, Rafa Veiga tomó el balón fuera del área y sacó un disparo potente que pegó en el poste antes de terminar en el fondo de las redes. Las Águilas golpean de inmediato y toman ventaja con un auténtico golazo.
Felipe Mora quedó completamente solo frente a la portería y sacó un disparo que superó a Fernando Tapia, pero cuando el balón parecía dirigirse al fondo de las redes apareció Ramón Juárez para lanzarse y evitar el gol. ¡Gran intervención del defensor azulcrema para mantener el empate!
Román Torres pisó el área del América y sacó un disparo cruzado que pasó apenas a un costado del poste defendido por Fernando Tapia. Atlético de San Luis ya avisó con seriedad y estuvo cerca de abrir el marcador ante unas Águilas que han tenido dificultades para generar peligro.
Durante un tiro de esquina en el área de Atlético de San Luis, Henry Martín y Robson Alves protagonizaron un empujón que no pasó desapercibido para el árbitro. El delantero del América se lleva la tarjeta amarilla por la acción.
Después de una serie de rebotes dentro del área, Diego Arriaga intentó sorprender con una chilena, pero la jugada no prosperó. El propio atacante azulcrema volvió a tomar el balón y sacó un disparo de zurda que terminó desviado.
Diego Arriaga ingresó por la banda izquierda y buscó sacar la diagonal hacia el área, pero su intento rebotó en la defensa de Atlético de San Luis. La pelota terminó en tiro de esquina para el América, que comienza a generar peligro por los costados.
Felipe Mora sacó un disparo que fue desviado por la defensa azulcrema, por lo que Atlético de San Luis tendrá una oportunidad desde el tiro de esquina. El conjunto potosino comienza a generar más presencia en el área de Fernando Tapia.
Rafa Llorente sacó el primer disparo del partido, aunque el intento del jugador de Atlético de San Luis pasó bastante lejos de la portería defendida por Fernando Tapia. El conjunto potosino comienza a buscar alternativas para acercarse al arco azulcrema.
América se adueña del balón en los primeros 4 minutos del encuentro y ya juega en territorio de Atlético de San Luis, pese a presentar un cuadro con varias modificaciones. Las Águilas han tenido el control, aunque todavía sin generar una ocasión clara de peligro frente al arco potosino.
América y Atlético de San Luis ya disputan el encuentro en el Estadio Banorte. Las Águilas buscan hacerse de la iniciativa desde los primeros minutos, mientras el conjunto potosino intenta plantarse bien y evitar que los locales encuentren espacios.
Ya comenzó el protocolo previo al partido, con los últimos preparativos antes de que América y Atlético de San Luis salten al terreno de juego. El ambiente aumenta en las tribunas mientras ambos equipos se alistan para el silbatazo inicial.
Todo está listo para el arranque y ya quedaron confirmadas las alineaciones de ambos equipos. La principal novedad en el América es el debut del portero Fernando Tapia, quien recibe la oportunidad de defender el arco azulcrema en este compromiso. Las Águilas presentan un 11 con algunas novedades, mientras que Atlético de San Luis apuesta por su cuadro disponible para intentar sorprender en el Estadio Banorte.