América vs. San Luis EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto de la Jornada 4

16:42 Hrs ¡Debuta Fernando Tapia! América confirma su alineación ante San Luis

Todo está listo para el arranque y ya quedaron confirmadas las alineaciones de ambos equipos. La principal novedad en el América es el debut del portero Fernando Tapia, quien recibe la oportunidad de defender el arco azulcrema en este compromiso. Las Águilas presentan un 11 con algunas novedades, mientras que Atlético de San Luis apuesta por su cuadro disponible para intentar sorprender en el Estadio Banorte.