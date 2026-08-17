América modifica su mística tras la llegada de Guillermo Almada

La falta de bombazos en América causan molestia en el aficionado, pero desde la llegada de Guillermo Almada, la proyección es distinta y desde la comodidad del liderato valoran el uso de canteranos, siendo de los equipos que más minutos de menor acumulan tras la Jornada 4.

Con más dudas que certezas, América arrancó su camino en el Apertura 2026 de la Liga MX venciendo agónicamente a Querétaro y desatando críticas por los refuerzos, señalando a Santiago Baños como el máximo culpable de un semestre que lucía turbio para el conjunto azulcrema. El cambio apenas iniciaba.

Para el enfrentamiento de la Jornada 2 contra Atlante, las críticas se mantenían en el entorno de las Águilas, igualando y quedando cerca de la derrota frente a un conjunto de Miguel Herrera que es cobijado por una afición que esperó 12 años por volverlos competir al máximo nivel en México.

El crédito comenzó a ganarse con la goleada sobre Santos y la nueva aparición de jóvenes futbolistas que buscan abrirse paso ante una plantilla que parece ser limitada de nombres para cuando lleguen los grandes compromisos.

Alejandro "Coco" Cárdenas, delantero yucateco de 19 años del América, durante su histórica noche de debut goleador en la Liga MX. Mexsport

Finalmente -y tras un paso ganador en Leagues Cup- contra Atlético San Luis se volvió a mostrar un equipo intenso que terminó goleando y manteniendo la cima en la tabla de posiciones de Liga MX, dándole un protagonismo con el que sus jóvenes no contaban en procesos anteriores.

Con 735 minutos en la tabla de menores luego de la Jornada 4 (de los cuales 686 son contabilizados) América podría estar cubriendo los 1,170' que exige el Apertura 2026 para la Fecha 7, justo antes de comenzar a enfrentar a los pesos pesados como lo son Cruz Azul, Chivas, Monterrey y Toluca, mismos ante los que -seguramente- deberán enfrentarse en Liguilla para alzar el que representaría su título 17 en el futbol mexicano.

¿Quiénes suman minutos de menor con América?

Hasta la Jornada 4, estos son los futbolistas que aportan minutos de menor para el América de Guillermo Almada:

Dabogerto Espinoza / 315 minutos en cancha.

Miguel Vázquez / 270'

Diego Arriaga / 88'

Patricio Salas / 33'

Alejandro Cárdenas / 25'

Franco Rossano / 4'

* De los 735 minutos, solamente 686 son contabilizados en la tabla de menores debido a que, por partido, máximo se pueden sumar 225.

Durante el Apertura 2026, Dagoberto Espinoza es quien suma mayor cantidad de minutos de menor para América. Mexsport

BFG