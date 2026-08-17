La Hormiga González ficha por el Olympiacos; en Grecia reportan acuerdo con Chivas

Todo indica que hemos visto los últimos momentos de Armando González en el futbol mexicano. La ‘Hormiga’ atraviesa una etapa decisiva en su carrera y los indicios apuntan a que su etapa en el Guadalajara está a punto de cerrarse.

Hace unas horas, de acuerdo con lo publicado por el medio griego Athletiko, el Olympiacos ya cerró el fichaje de la Hormiga González.

El club del Pireo envió una tercera oferta por el atacante mexicano y, esta vez, Chivas habría aceptado los términos. En las últimas horas, las negociaciones entre ambos clubes no prosperaron e inclusive el Rebaño rechazó dos ofertas anteriores.

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De acuerdo con la información publicada en Grecia, el acuerdo giraría en torno a 9 millones de euros por el 70% de los derechos del jugador.

El representante de González habría viajado el fin de semana a territorio helénico para ultimar detalles y se espera que el futbolista llegue a finales de esta semana para completar el traspaso.

El propio medio griego subraya que el jugador se mostró positivo desde el primer momento, lo que facilitó el avance de las negociaciones.

Con este movimiento, la Hormiga seguiría los pasos de otros mexicanos que vistieron la camiseta del Olympiacos, como Nery Castillo y Alan Pulido.

Ante Santos, los últimos momentos de la Hormiga en México

La posibilidad cobra aún más fuerza porque Armando González no disputó ni un solo minuto en el triunfo de Chivas sobre Santos Laguna.

Gabriel Milito explicó que prefirió dejarlo en la banca para “darle tranquilidad” ante las especulaciones de su salida, reconociendo que este tipo de situaciones generan ansiedad y pueden distraer al jugador. Todo apunta a que, mientras se finiquita su pase a Grecia, el técnico argentino decidió preservarlo.