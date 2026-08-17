Fin de una era: familia Buss vende lo que le quedaba de los Lakers

La era de la familia Buss al frente de Los Angeles Lakers está cerca de llegar definitivamente a su final. La familia decidió vender el 17.8 por ciento de participación que todavía conservaba en la franquicia, una operación que además significará la salida de Jeanie Buss como gobernadora del equipo.

Las acciones serán adquiridas por el grupo encabezado por Josh Kushner y Bob Iger, que ya se encontraba en proceso de asumir una posición mayoritaria dentro de la organización y que, después de sumar la participación de los Buss, controlaría alrededor del 83 por ciento de los Lakers.

Jeanie Buss, quien tomó las riendas de la franquicia en 2013 después del fallecimiento de su padre, Jerry Buss, ya no podrá permanecer como gobernadora debido a que las reglas de la NBA establecen que quien ocupe esa posición debe contar con al menos el 15 por ciento de propiedad.

La decisión representa un cambio profundo para una organización que estuvo vinculada durante décadas con el apellido Buss.

Jerry Buss adquirió a los Lakers en 1979 y bajo su administración la franquicia se convirtió en una de las marcas más reconocidas del deporte profesional estadounidense, mientras que posteriormente Jeanie Buss quedó al frente de la estructura familiar.

Los Buss cierran definitivamente su etapa con los Lakers

El fideicomiso de la familia Buss, integrado por Jeanie, Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse, necesitaba al menos cuatro votos para autorizar la venta conjunta de las acciones restantes, aunque finalmente los seis hermanos aprobaron continuar con la operación.

La familia explicó mediante un comunicado que había llegado el momento de cerrar su etapa como propietaria.

La primera gran venta se produjo en 2025, cuando los Buss aceptaron transferir el control de los Lakers a Mark Walter mediante una operación que entonces valoró a la franquicia en aproximadamente 10 mil millones de dólares.

Cada uno de los seis hermanos Buss recibió cerca de 500 millones de dólares, después del pago de impuestos, por aquella transacción.

El acuerdo original permitía que Jeanie Buss permaneciera como gobernadora hasta 2030, pero el nuevo movimiento modificó completamente ese escenario.

Walter terminó como propietario mayoritario durante menos de un año, antes de alcanzar un acuerdo con Kushner e Iger por una operación que elevó la valoración de los Lakers a 12 mil 500 millones de dólares.

La venta todavía necesita la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, cuya próxima reunión está prevista para el 15 y 16 de septiembre en Nueva York.

Además, Josh Kushner deberá desprenderse de su participación minoritaria en el Miami Heat antes de que pueda completarse formalmente el proceso.

Con la operación, Los Angeles Lakers se encaminan hacia su primer periodo completamente alejado del control de la familia Buss en casi medio siglo, mientras una de las dinastías empresariales más reconocibles del deporte