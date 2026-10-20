Querétaro se desfonda en la recta final: ligó su segunda derrota al caer ante San Luis

El Clásico de la 57 se inclinó a favor del Atlético de San Luis que firmó una valiosa victoria de 2-1 sobre el Querétaro en el Estadio Libertad Financiera, un resultado que acentuó la crisis futbolística de los visitantes, quienes empiezan a desfondarse peligrosamente en la recta final del torneo al ligar su segunda derrota consecutiva cuando fueron la sorpresa semanas atrás.

Se le llama el Clásico de la 57 porque esta carretera conecta a Querétaro con San Luis. Más allá del parentesco vial, estas dos aficiones se destestan y en años anteriores han escenificado grescas y riñas, sobre todo cuando jugaban en Segunda División.

El trámite del encuentro reflejó a dos planteles con dinámicas opuestas. Los potosinos tomaron la iniciativa, aunque fue en el complemento donde tradujeron su superioridad al marcador. Felipe Mora madrugó a la zaga visitante encendiendo la fiesta en las tribunas y descolocando a unos Gallos Blancos que comenzaron a mostrar serias grietas defensivas.

Felipe Mora

33 años

A los 24 años llegó al futbol mexicano para jugar con Cruz Azul durante tres torneos en los que hizo 14 goles.

Pasó a Pumas en 2018 e hizo 19 anotaciones, pero su nivel nunca se incrementó.

Sse fue a la MLS con el Timberland Portland jugando seis años hasta que regresó a México con el San Luis.

¿Qué le pasa a los Gallos?

La debacle queretana se profundizó al 67'. En medio de la desorientación defensiva, una desafortunada jugada terminó en autogol de Daniel Parra, sellando el 2-0 que dejó a la escuadra albinegra contra las cuerdas y evidenciando el desgaste futbolístico que arrastran en sus últimas presentaciones.

Querétaro mostró un chispazo de orgullo al minuto 74 por conducto de Alí Ávila, quien convirtió con efectividad un penal decretado tras la revisión del VAR. Sin embargo, el descuento fue insuficiente. En los minutos finales, el Atlético de San Luis manejó los tiempos con solvencia para asegurar los tres puntos ante su afición.

Con este tropezón, los Gallos Blancos confirman una preocupante racha negativa. Dos caídas consecutivas no solo frenan su paso, sino que revelan a un equipo sin contundencia que pierde gas en el momento más crucial de la fase regular.