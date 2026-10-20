Cruz Azul lidera las decisiones a favor del VAR en ocho años

El Cruz Azul es el equipo que ha tenido más decisiones a favor del VAR (Video Assistant Referee), de acuerdo a un dato del periodista Ricardo Salazar, cuando se cumplieron ocho años de su implementación en la Liga MX.

El 19 de octubre de 2018 se implementó el VAR en México, con la finalidad de corregir errores arbitrales en la cancha. A pesar de ello, las polémicas se han mantenido en el terreno de juego.

El VAR se estrenó en un partido entre el Atlas y Veracruz, cuando el árbitro Adonaí Escobedo marcó un penal a favor de los Rojinegros por una falta sobre el capitán Juan Pablo Vigón en el área.

“Adonaí no podría pitar en el torneo de Los Barrios. Si esto es penal, uff. Bendito VAR, bienvenido… Vamos a pugnar por la justicia y más cuestiones, si esto es penal…, esto es una torpeza en todos los sentidos”, dijo Luis García en la transmisión del partido, en aquel entonces.

“Ya ni llorar es bueno”, agregó Christian Martinolli.

El VAR se estrenó un 19 de octubre de 2018 en un partido entre Atlas y Veracruz de la Liga MX Reuters

De ese entonces a la fecha, el VAR ha intervenido en 1650 decisiones en 1225 partidos.

De los datos que compartió Ricardo Salazar, señaló que sólo un juego se quedó sin VAR y en una jornada no hubo decisiones.

Cruz Azul con más decisiones a favor y el León en contra Reuters

El Cruz Azul cuenta con decisiones más a favor y el León en contra.

“Fernando Hernández tiene las mejores marcas de más partidos y decisiones. Adonai Escobedo, Jorge A. Pérez y Jorge Rojas con más sentencias en un encuentro”, destacó.