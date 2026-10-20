León ruge más fuerte y estremece las posibilidades de Tigres en el Apertura 2026

La falta de contundencia fue su peor enemigo esta noche. Tigres volvió a caer en el Apertura 2026 y tras ser derrotado en el ‘Volcán’ por León (0-2) y complicar de manera severa sus aspiraciones para acceder a la Liguilla; La Fiera duerme como 4º de la tabla de posiciones.

Con la urgencia de obtener tres puntos que los dejaran durmiendo en el noveno sitio del Apertura 2026, Tigres salió a proponer en el Volcán frente a La Fiera que intentaba resarcir sus heridas luego de caer en su guarida ante el América de Guillermo Almada.

Fernando Gorriarán y Diego Lainez eran más activos en el inicio del partido, hasta que un error entre la zaga felina y Nahuel Guzmán le permitió a Ismael Díaz silenciar la casa de los regiomontanos.

Tigres 0-1 León

Fue al minuto 19 del primer tiempo cuando el delantero panameño picó el esférico ante el arquero rival y entró completamente solo al arco auriazul, celebrando su tercer tanto en el Apertura 2026, mismo que representó su tercer partido anotando (Puebla, América y Tigres).

Con la desventaja en el marcador y la necesidad del resultado, Tigres logró reponerse del golpe anímico y comenzó a hacer figura al portero de León -y la Selección Mexicana- Óscar El Gato García, por lo que al minuto 60 llegaron las modificaciones por parte de Víctor Manuel Vucetich.

La propuesta de ambos fue clara. Atacar de un lado en busca de un empate y resistir los embates de los locales, por el lado que comenzaba a ver la orilla luego de que el reloj llegó a los 80 minutos.

Tigres 0-2 León

El compromiso se rompió completamente y las emociones continuaron hasta que Díber Cambindo aprovechó los espacios (89’) para encararse mano a mano ante Nahuel Guzmán, incrementando la ventaja, asegurando el triunfo y brindándole 3 puntos de oro molido a los comandados por Javier Gandolfi, mientras que los de Vucetich se marcharon abucheados por sus propios seguidores.

Rivales de Tigres y León en la Jornada 14

Durante la siguiente Fecha, León vivirá uno de los duelos más complejos en este final de Fase Regular, recibiendo a unos Diablos Rojos del Toluca que buscan mantenerse entre los punteros del Apertura 2026; Tigres va por una de sus últimas balas en el Estadio Olímpico Universitario ante unos Pumas -también- en urgencia:

León Vs Toluca / sábado 24 de octubre, 17:00 horas.

Pumas Vs Tigres / sábado 24 de octubre, 21:10 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

En la cancha del Estadio Universitario, León visitó a unos Tigres en urgencia de resultados. Mexsport

BFG