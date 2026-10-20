Monterrey lanza en CDMX su tercer uniforme, un tributo a la música norteña 

Los Rayados ya miran en la Ciudad de México una notable concentración de adeptos. Por ello, contemplaron la capital para el lanzamiento de la tercera playera de la temporada.

De manera simultánea en CDMX y Monterrey, la entidad regia celebró con una fiesta norteña la indumentaria que causó opiniones divididas tras la filtración de sus primeras imágenes.

El diseño de la firma Puma evoca a un elemento importante para el aficionado regiomontano, la música.

El jersey blanco, ya a la venta, presume líneas verticales delgadas en color azul. También destaca un rombo de cuadros azules en la parte frontal, que evoca al acordeón, instrumento esencial en el norte del país.

Esta pieza se une a la serie de uniformes con elementos de identidad regia; playeras con alusión al Cerro de la Silla hasta las populares tiendas de conveniencia Oxxo.

El Monterrey visita este miércoles al Puebla en semana de doble jornada; sin embargo, el equipo estrenará el tercer uniforme ya sea contra los Xolos de Tijuana o las Chivas del Guadalajara, según los organizadores.

De igual modo, el lanzamiento mereció la creación de un video musical "El Jersey de la Gente", con el que se inauguró de forma simultánea el festejo regiomontano en las sucursales 'Cantina Monterrey' en CDMX y en la Sultana del Norte.