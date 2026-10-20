Atlante mantiene vivo el sueño y elimina a FC Juárez del Apertura 2026

Tras un gol anulado desde la mitad de la cancha, Atlante consiguió su tercer triunfo del Apertura 2026 luego de vencer 0-1 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez y se mantiene en la contienda por un sitio en Liguilla; Bravos se convierte en el primer eliminado de manera matemática.

Con Miguel Herrera en un palco tras su expulsión en la derrota de los Potros frente a Pumas, Atlante arrancó la cabalística Jornada 13 siendo completamente dominado por los locales, sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto azulgrana fue haciéndose del esférico hasta equiparar las condiciones.

Miguel Herrera cumple su partido de suspensión tras la tarjeta roja vista ante Pumas en la Jornada 12 del Apertura 2026. Mexsport

Rozando el minuto 30 del primer tiempo, Atlante recuperó el esférico en campo propio y Martín Sarrafiore vio adelantado a Sebastián Jurado, por lo que con un zurdazo desde atrás de la mitad de la cancha, el mediocampista argentino había anotado uno de los mejores tantos en el torneo.

Los segundos pasaron dentro del terreno de juego y Katia Itzel García se tocó la oreja para revisar el monitor en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, anulando el gol por una clara mano de Martín Sarrafiore en el control del esférico, manteniendo el 0-0 hasta el final de la primera parte.

Durante los primeros segundos de la segunda mitad, Denzell García probó al arco defendido por Óscar Jiménez, quien voló con la playera azulgrana que Atlante luce de local y desvió la redonda para mantener su portería impoluta.

FC Juárez 0-1 Atlante

Una vez realizados los cambios, y con el dominio del compromiso, un tiro de esquina terminó por romper el marcador luego de un servicio desde la punta de la izquierda por parte de Martín Sarrafiore a un Nico Carrera que apareció completamente solo en el área para agacharse e impactar un balón que tocó el travesaño antes de desatar la celebración del Equipo del Pueblo (76’).

Los minutos transcurrieron y los Potros estuvieron cerca de aumentar la ventaja mediante un nuevo intento de Nico Carrera, sin embargo, el tiempo cumplió su curso y Katia Itzel García silbó el final del compromiso.

Con este resultado, FC Juárez se convirtió en el primer eliminado de manera matemática del Apertura 2026 al sumar 4 puntos en 13 partidos, mientras que Atlante suma 14 unidades y -momentáneamente- se coloca a 3 de los sitios de Liguilla con 4 partidos por disputar en este cierre de la Fase Regular.

¿Contra quiénes juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026?

Para la Jornada 14, FC Juárez se medirá a Necaxa en un duelo que -aparentemente- podría definir quién será último del Apertura 2026, mientras que Atlante necesitará de 3 puntos que los mantenga como aspirantes a luchar hasta el final por un sitio en la Fiesta Grande:

Necaxa Vs FC Juárez / viernes 23 de octubre, 19:00 horas - Estadio Victoria.

Atlante Vs Atlético San Luis / viernes 23 de octubre, 21:00 horas - Estadio Banorte.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

FC Juárez y Atlante se enfrentan en el Estadio Olímpico Benito Juárez durante la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG