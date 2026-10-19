Querétaro pierde a Santiago Homenchenko en la recta final del Apertura 2026

En la recta final del Apertura 2026, los Gallos Blancos de Querétaro sufrieron un duro golpe al perder a uno de sus jugadores más importantes: el mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko.

El charrúa de 23 años se había consolidado como pieza clave del esquema de Esteban González, disputando prácticamente todos los minutos, aportando cinco goles y dos asistencias, y convirtiéndose en uno de los máximos referentes ofensivos y de equilibrio del equipo, que aspiraba a un lugar en la Liguilla.

Santiago Homenchenko durante el partido entre Querétaro y Santos MEXSPORT

Querétaro anuncia que Homenchenko será operado por una fractura en la mano

El club Gallos Blancos confirmó a través de su parte médico que Santiago Homenchenko sufrió una fractura en la mano derecha.

La lesión se originó por una caída antes de finalizar el primer tiempo del partido contra Santos Laguna; el jugador presentó molestias, se le realizaron los estudios correspondientes y se diagnosticó la fractura.

En el comunicado oficial se precisó que “en las próximas horas será sometido a cirugía” y que “el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”.

El parte no detalla el hueso específico afectado ni mayores características de la intervención, limitándose a confirmar la necesidad de quirófano y a dejar el pronóstico abierto según la respuesta postoperatoria.

¿Cuánto tiempo estará de baja Homenchenko?

El club no anunció un tiempo estimado de baja ni una fecha de regreso. El parte médico se limitó a señalar que todo dependerá de la evolución de Homenchenko después de la operación, por lo que no hay un plazo oficial confirmado.

Basándose en lesiones similares de fracturas de mano en futbolistas que requieren cirugía, la recuperación suele oscilar entre 4 y 8 semanas o más, dependiendo de la gravedad, el tipo de fijación y la rehabilitación.

Es probable que Homenchenko se pierda varios partidos de la fase regular, aunque no se descarta una recuperación más rápida si la evolución es favorable y se puede competir con protección.