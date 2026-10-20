Cristiano Ronaldo aventaja a Messi en votos por el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo lleva la delantera en las votaciones por el Balón de Oro de todos los tiempos, un galardón de France Football que premia la mejor temporada individual de aquellos futbolistas que han ganado el premio al menos en dos ocasiones y que es votado por aficionados de todo el mundo.

Dicho reconocimiento especial no contempla únicamente el número de galardones que tiene cada jugador, sino que le da la oportunidad al público de elegir una versión específica con la que haya ganado el Balón de Oro. Es por eso que pueden aparecer diferentes ediciones de un mismo jugador, como en el caso de las ocho temporadas de Lionel Messi o las cinco de CR7.

En el recuento que se puede consultar a través de la plataforma oficial del Balón de Oro, la versión de Cristiano Ronaldo de 2008 con el Manchester United aparece en el primer puesto, por delante de las candidaturas de Messi. De acuerdo con los resultados parciales hasta el momento, el portugués concentra el 62 por ciento de los votos, mientras que Lionel Messi lo escolta con su temporada de 2012 con el Barcelona.

¿Cómo fue el 2008 de Cristiano Ronaldo?

En aquel año, el portugués militaba en el Manchester United, jugando como extremo izquierdo, y ganó por primera vez el Balón de Oro, que en aquellos años era entregado por la FIFA. En esa campaña fue uno de los jugadores más determinantes para la obtención de la Uefa Champions League y la Premier League, competición en la que fue máximo goleador.

Asimismo, Cristiano Ronaldo firmó una temporada de ensueño con los Red Devils, ya que, además del doblete de títulos, marcó 42 goles en 49 partidos. Fue el máximo romperedes de la Champions League, donde aportó goles tanto en la fase de grupos como en las rondas de eliminación. Asimismo, nadie anotó más goles que él en las cinco principales ligas de Europa, lo que también lo llevó a conseguir la Bota de Oro.

Cristiano Ronaldo en su primera etapa con el Manchester United. AP

Por otro lado, Lionel Messi firmó un 2012 histórico al marcar 91 goles entre el Barcelona y la Selección Argentina, con lo que superó el récord de 85 tantos de Gerd Müller en un año natural. Además, anotó 50 goles en LaLiga, ganó la Copa del Rey y recibió su cuarto Balón de Oro consecutivo. Sin embargo, a diferencia del 2008 de Cristiano Ronaldo, su sorprendente rendimiento individual no estuvo acompañado por los títulos de LaLiga ni de la Champions League, competiciones en las que el Barcelona terminó como subcampeón y semifinalista, respectivamente.

¿Qué otros jugadores participan en el Balón de Oro de todos los tiempos?

Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro. Reuters

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Messi al ganar su sexto Balón de oro X: @ballondor

Ronaldo Nazário: 1997 y 2002.

Ronaldo Nazario Redes sociales

Marco van Basten: 1988, 1989 y 1992.

Marco Van Basten Redes sociales @AcMilan

Michel Platini: 1983, 1984 y 1985.

Michel Platini Archivo Excélsior

Johan Cruyff: 1971, 1973 y 1974.

Johan Cruyff . Redes Sociales

Franz Beckenbauer: 1972 y 1976.

Franz Beckenbauer como entrenador. AFP

Karl-Heinz Rummenigge: 1980 y 1981.

Rummenigge Redes sociales: @CentreGoals

Kevin Keegan: 1978 y 1979.

Kevin Keegan Redes sociales @Manchester City

Alfredo Di Stéfano: 1957 y 1959.

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¿Cuándo cerrarán las votaciones?

El público podrá votar hasta las 16:59 horas (tiempo del centro de México) del martes 27 de octubre. Para participar, deberá ingresar al portal oficial del Balón de Oro y pagar un euro, aproximadamente 20 pesos mexicanos. El ganador será anunciado el miércoles 28 de octubre.