Así quedó la parrilla de salida para el GP de Barcelona 2026 de F1

George Russell saldrá desde la posición de honor para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026, luego de conseguir la ‘pole position’ este sábado en el circuito de Montmélo, su décima posición de honor en su carrera y la tercera de la temporada. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá en el lugar 19.

“El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y sienta muy bien lograr la pole position. La carrera de mañana (domingo) será interesante y va a haber que luchar para ganar”, declaró Russell al final de la Clasificación.

George Russell obtuvo su décima 'pole position' de su carrera en la F1 Reuters

Por su parte, Kimi Antonelli admitió que su fin de semana ha sido un poco difícil y no tuvo buenas sensaciones con su Mercedes. El italiano es el líder de la Clasificación de Pilotos, teniendo 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

“Hasta ahora, el fin de semana ha sido un poco difícil. No tuve realmente buenas sensaciones con el coche. El ritmo en las tandas largas fue fuerte ayer (viernes, en los ensayos libres), pero hoy me ha faltado un poco. Estoy deseando ya de que llegue mañana”, indicó el joven italiano.

Kimi Antonelli iniciará en el tercer lugar de la parrilla de salida del GP de Barcelona 2026 de F1 Reuters

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA PARA EL GP DE BARCELONA 2026:

1. George Russell.

2. Lewis Hamilton.

3. Kimi Antonelli.

4. Lando Norris.

5. Max Verstappen.

6. Isack Hadjar.

7. Oscar Piastri.

8. Liam Lawson.

9. Nico Hulkenberg.

10. Charles Leclerc.

Sergio 'Checo' Pérez arrancará en el lugar 19 de la parrilla salida del GP de Barcelona 2026 de F1 Reuters

11. Arvid Lindblad.

12. Gabriel Bortoleto.

13. Franco Colapinto.

14. Pierre Gasly.

15. Oliver Bearman.

16. Carlos Sainz.

17. Esteban Ocon.

18. Alexander Albon.

19. Sergio ‘Checo’ Pérez.

20. Valtteri Bottas.

21. Lance Stroll.

22. Fernando Alonso.