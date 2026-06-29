¡Que todo México se pinte de verde!: La petición para este martes 30 de junio

México hizo historia al lograr su paso perfecto en el Grupo A del Mundial 2026, por lo que este martes 30 de junio disputará un duelo trascendental ante Ecuador desde el Estadio Ciudad de México. La petición de apoyo es clara… que todo el país se pinte de color verde.

Durante el tercer día de actividades correspondiente a los 16avos de Final, México y Ecuador medirán fuerzas desde la capital mexicana, encuentro que tendrá a más de 80,000 aficionados en las tribunas del inmueble tres veces mundialista y a millones fuera de él expectantes por el resultado que brindará un nuevo boleto hacia los Octavos de Final del certamen.

Horas antes de que comience a rodar el balón desde la cancha del Estadio Ciudad de México, el combinado Tricolor busca hacer pesar la localía y pintar todo el país de verde, no blanco, no rojo… tampoco amarillo.

Así fue como la Selección Nacional de México pidió a los aficionados que este martes 30 de junio porten ropa de color verde, sin importar el lugar en donde verán este duelo en el que el árbitro esloveno, Slavko Vinčić, impartirá justicia sobre el terreno de juego:

Este martes todos de verde. En el estadio, en la calle, en el fan fest, en tu casa, TODO VERDE”.

¿A qué hora es el México Vs Ecuador del Mundial 2026?

Será en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) cuando el balón comience a rodar entre México y Ecuador por el único boleto disponible hacia los Octavos de Final del Mundial 2026.

En caso de empate tras los 90 minutos, el compromiso se alargará a Tiempos extra (30 minutos divididos en 2 lapsos de 15’) y –de persistir la igualdad- se recurrirá a la tanda de penales hasta que se defina al ganador.

Los antecedentes directos favorecen a México, por lo que intentará hacer valer las condiciones que le benefician en esta ronda de los 16avos de Final y esperar por el ganador del Inglaterra Vs Congo que se disputará un día más tarde.

México y Ecuador disputarán su octavo enfrentamiento oficial de la historia, segundo en Copas del Mundo. Mexsport

BFG