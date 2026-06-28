Slavko Vinčić, el árbitro con historia en la Final de Champions para el México vs Ecuador

El partido entre México y Ecuador de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 ya tiene árbitro central y la FIFA ha decidido colocar a alguien experimentado en duelos de alta intensidad para impartir justicia en un encuentro crítico para las dos selecciones, por ello será el esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, quien conducirá las acciones en el Estadio Ciudad de México.

Originario de Maribor, Vinčić cuenta con gafete internacional desde 2010 y es considerado uno de los activos más confiables del arbitraje europeo. En su experiencia destaca haber pitado la final de la UEFA Champions League 2024 entre el Real Madrid contra Borussia Dortmund en Wembley y en la Final de la Europa League 2022, además de registrar experiencia previa en la Eurocopa 2020 y el Mundial de Qatar 2022.

Criterio en la cancha y balance en el Mundial 2026

En la actual Copa del Mund el esloveno ha tenido una participación mesurada con tan solo dos apariciones en la ronda de grupos, esto en el triunfo de Argelia 2-1 sobre Jordania donde se saldó con cuatro amonestaciones, pero también tuvo participación en el empate entre Brasil y Marruecos.

Su trayectoria se vio en un punto mediático en el 2020 cuando fue retenido en un operativo en Bosnia y Herzegovina; pero salió sin cargos luego de que se demostró que su estancia en el lugar del operativo se debía únicamente a negocios y a no a otro tipo de actividades.

El cuerpo arbitral completo para el encuentro

Para este cruce entre México y Ecuador Vinčić estará respaldado por un equipo internacional compuesto por los siguientes elementos: