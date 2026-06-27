México Vs Ecuador historial: Dominio en los 7 antecedentes oficiales previo a 16avos

El siguiente martes 30 de junio en los 16avos de Final del Mundial 2026, México y Ecuador se enfrentarán por octava ocasión en partidos oficiales. El balance favorece al combinado azteca; será el segundo duelo en una Copa Mundial de la FIFA.

La primera ocasión en la que se enfrentaron en los Mundiales, México derrotó 2-1 a Ecuador durante la justa celebrada en Corea-Japón 2002, duelo en el que los sudamericanos se adelantaron en el marcador (5’) y, con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, los entonces también dirigidos por Javier Aguirre lograron 3 puntos vitales para terminar como líderes del Grupo G.

Este es el balance general tras los primeros 7 partidos oficiales entre México y Ecuador, mismos que se componen de 6 enfrentamientos en Copa América y 1 en Copa del Mundo.

Jared Borgetti arranca la remontada entre México y Ecuador durante el Mundial de Corea-Japón 2002. Mexsport

Goles a favor de México: 10.

Goles en contra de México: 6.

Balance en duelos de eliminación directa: 2-0, en favor de México.

Balance en total de enfrentamientos: 4-2-1, favoreciendo a México.

* Uno de los partidos que terminó en empate, culminó con victoria de México en la tanda de penales.

Todos los partidos oficiales de México Vs Ecuador

La Copa América 2015 es el único partido en el que Ecuador logró imponerse al Tri, resultado que terminó representando la eliminación de México tras una combinación de resultados:

1. México 2-0 Ecuador / Semifinales, Copa América 1993.

2. México 1(4)-(3)1 Ecuador / Cuartos de Final, Copa América 1997.

3. México 2-1 Ecuador / Fase de Grupos, Mundial Corea-Japón 2002.

4. México 2-1 Ecuador / Fase de Grupos, Copa América 2004.

5. México 2-1 Ecuador / Fase de Grupos, Copa América 2007.

6. Ecuador 2-1 México / Fase de Grupos, Copa América 2015.

7. México 0-0 Ecuador / Fase de Grupos, Copa América 2024.

8. México Vs Ecuador / 16avos de Final, Mundial 2026.

Durante los Mundiales, México jamás ha perdido un partido en CDMX, tampoco ha estado por debajo en el marcador. Reuters

BFG