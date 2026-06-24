México da el ejemplo: ¿Cómo quedó el Grupo A del Mundial 2026? 

Este día se jugó la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, con partidos intensos que definieron los clasificados del Grupo A. México y Sudáfrica ganaron sus respectivos encuentros y ahí se definieron los lugares.

Los aficionados vibraron con duelos de alto voltaje, donde México cerró invicto en la cima y los demás equipos lucharon por buscar un boleto en la siguiente ronda.

México cerró su mejor participación en Fase de Grupos de Mundiales, al registrar tres victorias Eduardo Jiménez

México y Sudáfrica dan la campanada ante Chequia y Corea

El México vs Chequia fue el plato fuerte de la jornada. El Tricolor, ya clasificado y con la cima asegurada, rotaron piezas, pero mantuvieron el dominio.

México impuso su ritmo desde el inicio, y aunque los checos pelearon, no les alcanzó. Mateo Chávez (55’), Quiñones (61’) y Fidalgo (94’) hicieron los tres goles.

Chequia, necesitada de puntos para aspirar a un posible avance como mejor tercero, salió con garra pero chocó contra un muro y al final, quedaron eliminados. El partido confirmó la superioridad de México en casa.

La definición de Mateo Chávez fue de '10' Mexsport

Corea del Sur vs Sudáfrica fue un duelo directo por el segundo puesto. Los asiáticos, con la ventaja de un punto, jugaron con inteligencia, sin embargo, Sudáfrica presionó buscando el milagro y lo consiguió, ganó (1-0) con un gol de Thapelo Maseko.

Los clasificados del Grupo A

México y Sudáfrica avanzaron a la siguiente ronda como primero y segundo del grupo. Los aztecas terminaron invictos y con gran diferencia de goles, demostrando ser uno de los equipos más sólidos de la fase inicial.

Sudáfrica cumplió con lo necesario, aprovechando su victoria inicial y sellaron su boleto a la siguiente ronda. Corea del Sur se tendrá que conformar con el tercer lugar y Chequia se va para su casa.