México usará su playera verde ante Ecuador en los 16avos del Mundial 2026

Lo que lucía como algo lógico terminó por confirmarse. México jugará con su playera verde los 16avos de Final del Mundial 2026 ante Ecuador, partido que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo martes 30 de junio.

La playera negra (con la que se venció a Corea del Sur) y la blanca (que se vistió frente a Chequia) serán guardadas para el primer duelo de eliminación directa de la Selección Mexicana en este Mundial 2026.

Por segunda ocasión en el Mundial 2026 el Tri vestirá de verde, ya que en la primera se disputó el partido inaugural contra Sudáfrica en donde México logró vencer a los Bafana Bafana con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Con la primicia compartida por el reportero Gibrán Araige, México intentará eliminar a Ecuador, una selección ante la que ya existen antecedentes mundialistas y en diversos partidos oficiales, mismos que favorecen -hasta el momento- al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

¿Cuándo es el México Vs Ecuador?

México y Ecuador chocarán en el tercer día de actividades de los 16avos de Final, compromiso que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de México y con más de 85,000 aficionados en las tribunas del recinto tres veces mundialista.

Conoce todos los detalles del duelo que paralizará a dos países enteros y en el que los boletos en reventa alcanzan precios inimaginables para un duelo correspondiente a una ronda en donde aún se encuentran 30 participantes más dentro de la justa veraniega:

Día: martes 30 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: 16avos de Final, Mundial 2026.

Rival en 8vos de Final: ganador del partido entre Inglaterra y Congo.

México y Ecuador disputarán su octavo enfrentamiento oficial de la historia, segundo en Copas del Mundo. Mexsport

BFG