Atlante aún no cierra su plantel en el Apertura 2026; buscan un 'killer'

Atlante le arrebató un punto a León con un gol de Martín Sarrafiore sobre el final del compromiso, sin embargo, Miguel Herrera mantiene este mal sabor de boca por las oportunidades perdidas en el área rival, por lo que aún no descarta la llegada de un delantero para los Potros de Hierro en este Apertura 2026.

Con 6 goles y 6 puntos en la misma cantidad de partidos disputados, Atlante se mantiene en la lucha por uno de los sitios que dan acceso a la Liguilla, misma que no han podido alcanzar debido a la falta de contundencia que le ha costado al conjunto Azulgrana en los momentos clave.

Ante ello, Miguel Herrera compartió su frustración después de los dos balones de Martín Sarrafiore que pegaron en el metal, impidiendo que se marcharan por delante en el marcador:

“Me ocupa trabajar con los delanteros para poder concretar más, siempre les digo que las tiren más pegadas al poste y hoy justo pegaron en el palo y no entraron. Todo mundo las cantó y no entra la pelota. También nos salvamos al final con una pelota muy similar”.

Walter Portales sufre la oportunidad perdida por Atlante durante el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Atlante aún no cierra su plantel

Dejando en claro que se mantiene contento por lo realizado en la parte alta del conjunto capitalino, Miguel Herrera no descartó que Atlante sume a un nuevo delantero antes de que termine la actual ventana de transferencias, con el objetivo de concretar las oportunidades que les han negado cosechar una mayor cantidad de unidades:

“Todavía no se cierra el registro y vamos a ver si hay un jugador más que venga a sumar al equipo, no porque no me esté gustando lo que está haciendo Puente, entró Mujica y lo hizo muy bien, pero sabemos que no la va a pitar. Trataremos de ver si podemos sumar a alguien más que nos ayude a concretar en el área, porque las tenemos, no la estamos concretando”.

El siguiente partido de Atlante será el correspondiente a la Jornada 7, cuando enfrenten a los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que promete contar con una dosis de dificultad alta debido al buen semestre de los tapatíos, quienes arrancaron el fin de semana como sublíderes del Apertura 2026.

BFG