El mundo a sus pies: Ewa Pajor recibe el premio como máxima goleadora de la Champions League femenil

La futbolista polaca del Barcelona Femenil, Ewa Pajor, recibió el reconocimiento como la máxima goleadora en la Champions League Femenina de la temporada 2025-2026. Con 10 partidos disputados en el torneo, la delantera sumó 11 goles, lo que la catalogó como la mejor artillera de la temporada.

Para Ewa esta fue la primera ocasión que se corona en la Champions League, sin embargo, es la cuarta que se lleva este título el Barça femenil en los últimos 5 años.

Ewa Pajor celebra el título de la Champions League con la afición del Barça femenil. Reuters

Ewa Pajor es fuerte contendiente para el Balón de Oro

En la gala del Balón de Oro 2025, Pajor se llevó el Trofeo Gerd Müller, lo que la consagró como la goleadora de la temporada 2024-2025 gracias a su desempeño en clubes y selección. Incluso, fue la primera futbolista en la historia del Barcelona en recibir esta distinción.

Debido a su desempeño en la última temporada, la polaca ya es una de las fuertes contendientes a ganar el premio máximo de la noche en la 70° edición del Balón de Oro.

En años anteriores lo obtuvo su compañera Aitana Bonmatí (tres ocasiones consecutivas) y Alexia Putellas (dos ocasiones consecutivas), quien anunció su salida del conjunto culé días después de llevarse la Champions este año.

El 8 de septiembre la organización anunciará a los nominados (de ambos géneros) a las distintas categorías y el 26 de octubre conoceremos quién recibirá el galardón individual más importante del futbol a nivel individual.

¿Cuál es la trayectoria de Ewa Pajor con el Barça?

Pajor llegó al Barça femenil en la temporada 2024-2025 y en dos temporadas ya se ha hecho acreedora de diversos títulos, tanto individuales como colectivos.

Uno de sus reconocimientos individuales es el de Pichichi en la Liga F durante su primera temporada con el Barcelona, después de concluir con 25 anotaciones.

En dos años, la delantera acumula 74 anotaciones y en la final de la Champions se hizo presente con un doblete.

Ewa Pajor cuenta con 7 títulos en dos temporadas con el Barça, consolidándose como una de las máximas referentes del futbol femenino. @FCBfemeni

¿Cuáles son los títulos que ha ganado Ewa Pajor con el Barça?

La poloca ha lucido desde su llegada al conjunto catalán. Este es su desglose de logros colectivos: